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東華醫院深耕竹山廣建長輩關懷據點　92歲嬤靠「愛上課」延年益壽

▲92歲阿嬤李林鳳容的養身秘訣是「愛上課」、避免失智。（圖／竹山東華醫院提供）

▲92歲阿嬤李林鳳容的養身秘訣是「愛上課」、避免失智。（圖／竹山東華醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

竹山東華醫院昨（7）日舉辦「健康母親節」活動，邀請社區媽媽參加保健闖關拚健康，透過量測血壓、血糖及復健理療體驗、衛教課程等關卡，協助辛苦的媽媽們從生活中掌握自身健康，現場最高齡的92歲李林鳳容也分享養身秘訣竟然是「愛上課」。

身體硬朗的李林鳳容不只當阿嬤，家中也已四代同堂、子孫滿堂，對於量測血壓保健身體並不陌生。李林鳳容說，每天她都徒步去住家附近的「下坪失智關懷據點」上課，上課前就需要量測血壓，因此對自己的身體狀況都掌握得很好。

▲92歲阿嬤李林鳳容（左）的養身秘訣是「愛上課」、避免失智。（圖／竹山東華醫院提供）

▲92歲阿嬤李林鳳容（左）的養身秘訣是「愛上課」、避免失智。（圖／竹山東華醫院提供）

李林鳳容說，她本身也很愛上課，因為不僅可以學習，還可以與許多老朋友互動，讓自己更有活力，所以她也邀鄰居一起上課，她自己更是每天走路到社區據點「上學」，養身秘訣可以說就是「愛上課」，活到老學到老。

東華醫院院長張國翊說，該院深耕竹山地區基層醫療，也深入許多據點照顧長輩健康，這次母親節活動除「露西舞愛妳舞團」演出，也安排「林美子舞蹈班」表演恰恰、吉魯巴，另有過去常在鄉土劇扮演皇帝的藝人曾世明現場演唱台語名曲「阿母的手」，與社區媽媽一起用顧健康的方式歡度母親節，院方也準備包裝米送闖關媽媽當伴手禮。

▲竹山東華醫院母親節活動氣氛歡樂。（圖／竹山東華醫院提供）

▲竹山東華醫院母親節活動氣氛歡樂。（圖／竹山東華醫院提供）

東華醫院護理部主任李玉玲說，據點課程包括體適能、藝術創作、音樂律動、認知促進、懷舊活動、感官刺激等，有助長輩延緩失能，李林鳳容愛上課的精神令人印象深刻，除非身體真的不舒服，不然一定努力「全勤」。

昨天現場負責安排長輩復健理療體驗的東華醫院副院長蘇俊郎說，媽媽們長年為了家庭付出勞心勞力，卻常忽略自身身體健康，他就常遇到許多媽媽因肩頸痠痛的症狀前來復健科門診，包括常見的媽媽手問題，因此今天特地安排物理治療師，透過專業徒手治療，舒緩僵硬身體，並有職能治療師針對媽媽手做團體衛教，說明成因與在家的運動保養，在母親節提醒媽媽們愛自己要從身體健康開始。
 

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