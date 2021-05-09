用餐留空位！羅尚樺孕妻「帶老公」過母親節　1句話逼哭店員

▲羅妻在座位上放了一隻泰迪熊。（圖／翻攝自羅妻IG）

記者曾筠淇／綜合報導

「不是小朋友，那是走了的先生。」一名女網友發文表示，她昨（8）日在餐廳打工時，遇到一家6口來用餐，由於還有一個位子空著，所以她便詢問懷孕的客人，空位是不是小朋友要坐；對方聽聞後親切回應，「那是走了的先生」，並在椅子上放了隻泰迪熊。貼文曝光後，不少網友都認出這位準媽媽是羅尚樺的愛妻，在鼻酸的同時，也佩服對方這麼勇敢。

空軍兩架F-5E戰鬥機今年3月22日發生擦撞墜海意外，導致中尉飛官羅尚樺不幸殉職。事發當下，羅妻透露自己已懷孕2個多月，是位準媽媽；今年是她首次以媽媽的身分度過母親節，而她也帶著思念老公的心情，與家人一同到餐廳用餐。

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▲泰迪熊代表著羅尚樺。（圖／翻攝自羅妻IG）

有女網友在Dcard上，以「這大概是我見過最美的愛情了」為題發文，提到她昨天打工時，碰上一家6口來用餐，然而，卻獨留一個空位。當時，她詢問懷孕的客人是否要幫未到的貴賓點餐，並確認是否為小孩；想不到，對方摸了摸肚子後，親切回說「不是小朋友，那是走了的先生。」

原PO聽聞後覺得很不好意思，似乎問了不該問的問題。不過，在點餐過程中，她一直可以感受到準媽媽對生活依舊抱有熱情，給人很正向的感覺，完全沒有因為她不禮貌的提問而感到不愉快。

▲杯子是羅尚樺送的。（圖／翻攝自羅妻IG）

後來，原PO仔細觀察，發現空位上被擺了一隻泰迪熊，而桌上則放有客人自備的杯子，更令人鼻酸的是，準媽媽還單點了一杯啤酒給丈夫喝。原PO在一旁看著看著，不禁眼眶泛淚，覺得對方既美麗又有勇氣，「這大概是我見過最美的愛情吧！」

有許多網友看完貼文後，都認出這位準媽媽其實就是羅尚樺的愛妻，因而紛紛留言回應，「希望那位媽媽能過得安好」、「我也覺得他們的愛情好感動」、「我也猜是飛官老婆的」、「他們愛情很偉大，女方也是！要是我真的撐不下去」、「滿滿的洋蔥文」。

▲兩人的愛情令人動容。（圖／翻攝自羅妻IG）

羅妻昨日也有在IG上發文，感性表示「老公，我相信你會一直陪著我」。她也貼出與羅尚樺的對話紀錄，上頭釘選的對話寫道，「老公答應你永遠落地次數都會跟起飛次（數一樣）」，不少網友看到後更是潸然淚下。

此外，原PO提到的杯子，應該就是指印有羅尚樺夫妻名字的杯子。羅妻日前曾透露，那個杯子是兩人在一起第一年時，對方送的驚喜，上頭有著兩人的名字、星座，還有狗的腳印及飛機圖案，「一定會好好的收藏這個你做給我的杯子，這樣喝飲品的時候一樣也是跟你一起喝吧。」

▲羅妻總會帶著泰迪熊出門。（圖／翻攝自羅妻IG）

「老公辛苦了，你是不是已經躲到熊熊裡了呀！」羅妻先前也有發文說，她始終相信老公一直在她身邊，因此，不管去到哪，她總是帶著這隻穿了和羅尚樺一樣衣服的泰迪熊出門，吃飯時，也一定會留「羅尚樺」的位子，相信對方「絕對不會不見的。」