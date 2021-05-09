台南環、警、監聯合稽查　強力取締關子嶺深夜改裝噪音車輛滋擾安寧

▲台南市警白河分局8日晚上在白河區關子嶺南寮活動中心，與台南市環保局及新營監理站等單位，共同執行取締改裝車輛聯合稽查勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局8日晚上8至12時，在白河區關子嶺南寮活動中心，與台南市環保局及新營監理站等單位，共同執行取締改裝車輛聯合稽查勤務，總計攔檢車輛50餘輛，共計開罰22件，其中噪音違規3件、車輛改裝違規11件、未繫安全帶7件、無照駕駛1件，並將召回監理站車輛複驗18輛。

關子嶺風景區遠近聞名，尤其四大廟寺：大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、仙公廟無論白天晚上皆吸引信眾、觀光客前往參拜欣賞夜景，加上蜿蜒曲折之市道174線及175線是許多改裝車輛、大型重機喜好跑山之路段，平假日時常車輛成群結隊呼嘯而過，甚至故意挑釁叫囂，部分改裝車輛引擎聲嚴重擾民，進入山區寧靜村莊帶來噪音，影響社會安寧秩序。

為了保護鄉親的安寧及安全，白河分局主動出擊，於星期五、六、日改裝車噪音車出沒熱時熱點，加強取締改裝車並通報環保局噪音檢舉網站，並不定時結合臺南市政府環保局及新營監理站等單位，針對改裝車經常出入路段，加強攔查取締相關違規車輛，希望藉此遏止歪風，維護山區居民之居住品質。

白河分局長陳明宏表示，為保障山區用路人行車安全及安寧秩序，將持續規劃巡邏、守望及路檢勤務，針對改裝車輛、酒後駕車、危險駕車、超速行駛等違規行為加強取締，並不定時與環保局、監理站等單位，共同執行聯合稽查勤務。另外透過交通安全宣導及改善交通工程等多方面並進，希望建立用路人良好駕駛習慣，減少交通事故發生，也呼籲車主勿任意改裝車輛，發揮公德心及同理心，共同維護用路人的安全。

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