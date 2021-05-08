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聯電投資台南南科1千億　黃偉哲：台南成為全世界應用晶片核心基地

▲聯電董事長洪嘉聰率領團隊拜訪黃偉哲市長，宣布透過全新雙贏合作模式，在台南科學園區12A投資P6廠，投資額1千億。（圖／記者林悅翻攝）

▲聯電董事長洪嘉聰率領團隊拜訪黃偉哲市長，宣布透過全新雙贏合作模式，在台南科學園區12A投資P6廠，投資額1千億。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

聯電董事長洪嘉聰7日率領團隊拜訪黃偉哲市長，就水源、綠電供應及人才培訓等議題進行意見交流，同時宣布將與多家全球領先的客戶，共同攜手透過全新雙贏合作模式，在台南科學園區12A投資P6廠，投資額1千億。

聯電董事長洪嘉聰指出，P6廠區將配備28奈米生產機台，未來可延伸至14奈米的生產，能直接配合客戶未來製程進展的升級需求，可增加超過1千個就業機會，預計於2023年第二季進入量產。

黃偉哲市長說，企業投資常面臨五缺等問題，市府團隊除積極進行環境整備外，並從需求媒合、單一窗口、落實投資措施等面向，以專人、專責、專案的一站式優質整合服務及追蹤，並協助投資人解決土地、廠房、水、電、勞工、人才、資金等問題，因應限水減量供應對產限之影響，呼籲產業積極力行節水外，不足之水源仍須靠緊急水源供應，針對載運水源路線與路權方面，市長除要求廠商依規定申請路權外，如因載水導致周產業道路路面龜裂，於接獲通知後必須立即派員進行修復，另建議調整車量進出時間以避開農忙時段減少對農路使用者之衝擊，並允諾未來水情燈號轉綠較無載水需求時，對使用之道路全面刨除更新，還給農民更佳的交通空間。

黃偉哲市長進一步表示，為因應用電大戶綠電責任、RE100等企業綠能減碳目標，聯電公司這次針對南科場之綠電需求，尋求市政府在用地等各方面之協助，市長除請地政局盤查出市府閒置土地供該公司參考外，針對太陽光電業者三轉一或協助售電業媒合等不同管道提供聯電公司評估，讓本地之綠能再生能源投資與需電業者間能介接，創造友善的生產環境。

聯電董事長洪嘉聰表示，聯華電子於1999年11月進駐台南科學園區，建立在台灣的第一座12吋晶圓廠，目前台南研發中心及晶圓廠共有約5千名員工，是全球7個生產基地中最重要的生產據點，P6產能擴建計畫預計於2023年第2季投入生產，在未來3年，聯電在台南科學園區的總投資金額將達到約新台幣1500億元，隨著未來投資人才需求日益迫切，為結合全球化之在地化人力需求，將持續與在地如成大、南台科大等各大學合作，確保其人力資源支援無虞。


經發局長陳凱凌說，臺南已經成為全球晶圓生產重鎮，繼全球代工產值第1名之台積電之五三奈米投資後，聯電將在台南投資第6座晶圓廠，投資額至少1千億元可創造1000個以上就業機會及170億元產值，另結合其在南科之研發中心，台南以成為該公司全球最重要的生產基地，這也呼應黃偉哲市長雙引擎中，全球晶圓代工廠前兩名之最主要均落腳台南，讓台南市成為全世界各項應用晶片之核心基地。

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