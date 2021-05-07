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台南土城宗祠內香油錢遭竊　安南警2小時內破案逮人

▲台南市警三分局土城派出所，查獲20歲的吳姓治安顧慮人口涉嫌竊取香油錢案，全案偵訊後依竊盜罪嫌函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局土城派出所，查獲20歲的吳姓治安顧慮人口涉嫌竊取香油錢案，全案偵訊後依竊盜罪嫌函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局土城派出所，6日晚上9時許接獲民眾報案，稱城西路二段宗祠內有香油錢遭竊，警方隨即前往查處，查出20歲的吳姓治安顧慮人口涉案，在2小時內將其查獲，全案偵訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

警方說，警員李永強據報前往查處，並聯繫被害人至所製作筆錄，並由所長莊凱宇及警員陳巖陪同過濾監視器，莊所長一眼認出該名竊嫌為有竊盜前科的20歲吳姓男子，係第三分局列管之治安顧慮人口。

▲台南市警三分局土城派出所，查獲20歲的吳姓治安顧慮人口涉嫌竊取香油錢案，全案偵訊後依竊盜罪嫌函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

得知竊嫌身分後，土城所員警隨即前往竊嫌住處埋伏逮人，並於6日深夜11時許於其住處前之巷弄內發現其蹤跡，將其查獲；吳嫌供稱，他於台南土城地區城西路2段的宗祠外，因發現該處無人看守，故而入內行竊，得手香油錢新台幣近千元後，隨即騎自行車離去，全案偵訊後依竊盜罪嫌函送偵辦。

市警三分局表示，治安顧慮人口因易再犯，故而由轄區警政單位加強列管，本次竊案仰賴員警熟悉轄內列管之治安顧慮人口，掌握其行蹤，方能在2小時內成功破案；宗祠負責人對於警方辦案之高效率表達感謝，也對台南治安大感安心。

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