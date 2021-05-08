「習近平一定會解決台灣問題」　學者：沒有九二共識只能自求多福

▲習近平。（圖／達志影像／美聯社）

政治中心／台北報導

中國全國人大2018年3月11日修憲，正式取消國家主席連任制度，隨著領導人習近平將於2022年將完成第二任期，而中方也未對繼任者一事做準備，西方國家認定習將繼續「稱帝」。曾在前總統馬英九時代擔任重要兩岸智囊的學者趙春山表示，習近平可能延任到2032年，且任內一定會解決台灣問題，雖然中共對台灣政治幾乎沒有任何期待，但沒有九二共識就不會有談判，那大家就只能自求多福。

國民黨立委李貴敏8日舉辦「兩岸關係與國際政經情勢的展望」座談會。席間，趙春山表示，以習近平的紅二代背景及強烈的歷史使命感，在他任內一定會解決台灣問題；有學者分析中共動武時間點，包括2027年建軍百年，完成軍隊現代化，或2032年，起碼不會晚於2035年的遠景目標，也就是將2049年建國百年目標提前到2035年達成。

「習近平即將延任，如下一任幹得好，說不定還要連作兩任，因為目前還看不出繼任人選出來」。趙春山表示，習到2032年也不過70幾歲，就算2035年也剛80歲，所以從共產黨的角度，國家的角度，解決台灣問題都是習近平的志業，在他任內如果沒有達成或維持現在狀況，幾乎是不可能的事。

對於台灣該如何應變？趙春山認為，必須「丟掉幻想，準備抗壓」。他解釋，中共雖關心明、後年選舉結果，但不代表對台政策會有很大不同，因為中共現在對台灣任何政黨都不抱任何期待，甚至認為國民黨跟過去已不一樣，非常不團結，因此只會把希望寄託在台灣人民身上，持續推出各項惠民政策爭取台灣民心。

但趙春山也說，雖然中共對台灣的政治幾乎沒有任何期待，仍認為國民黨和民進黨還是有很大區別。他評估，國民黨如勝選，回到原汁原味的九二共識，擱置爭議，共同發展，仍有機會進入談判；而要總統蔡英文接受九二共識則不可能，沒有九二共識就不會有談判，那大家就只能自求多福。「畢竟民眾的選票決定了自己的未來」。

趙春山還分析，當今世界面臨三大百年未有的變局，包括：新冠疫情影響，民主跟集權間優勝劣敗的界限越來越模糊；美中關係隨美國選舉發生巨大變化，形成長期的鬥爭結構；以及中國崛起，美中落入不可調和的矛盾。

「偏偏三者都跟台灣有關，以致台灣長期夾在中美之間，變成中美之間角力的場所。」

趙春山表示，美國對抗、中國崛起，台灣剛好被夾在中間，但我們並沒有「主動的權利」，兩岸之間不是談判就是走向對抗。台灣如果選擇對抗就只能靠美國，往美國的路上走，偏偏美國現在主張戰略模糊，保持其活動自由的空間，一如對阿富汗或越南，台灣只能碰運氣，自求多福，包括日本的支持，都衹能寄託在虛幻的期待上。

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