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「兩岸關係惡化大陸也有責」　馬英九：回歸原汁原味九二共識

▲馬英九出席保釣50週年研討會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

近來兩岸關係惡化，前總統馬英九呼籲兩岸「重新開機」，第一步即是「重啟對話」，也建議蔡政府，回歸原汁原味的「九二共識」，也就是蔡英文當初在520總統就職時，所主張的維持現狀。

馬英九8日上午於「兩岸重開機，疫後新契機」上表示，蔡英文總統今年元旦時說，願與北京當局促成有意義的對話，有75.6%民眾表示贊成。4月25日，陸委會發布民調，超過81.8%民眾贊成疫情受到有效控制後，兩岸人民逐漸恢復正常有序的交流。

馬英九說，今年3月中，美國總統拜登與日本首相菅義偉舉行美日峰會發表聯合聲明，菅義偉回國後在國會表示，有關台灣問題，日本政府的一貫立場就是期待透過當事雙方「直接對話」、和平解決，這也是日美的共同立場。時間再往前，今年1月底美國拜登總統上任後，國務院發言人普萊斯呼籲北京與台灣民選代表進行「有意義的對話」。面對當前困局與險境，兩岸必須對話，這一點國內外都有共識，這是蔡總統剩下3年任期最重要職責與任務。

至於兩岸要如何重啟對話？馬英九指出，一定要恢復或重建共同的政治基礎。過去幾年，他多次呼籲蔡英文政府，如果不要「一中各表的九二共識」，就應提出兩岸都可以接受的替代方案，然而，5年來蔡政府還是拿不出方案，但是問題終究要解決，而且不能再拖延。

因此，馬英九呼籲，跟台灣利害關係最深的美國與日本都希望兩岸重啟對話，兩岸雙方都有責任。既然蔡英文總統無法拿出新的方案，那就請她先回到2015年競選總統時喊出的「維持現狀」的政見：維持馬政府執政時的現狀，那就是回到「原汁原味的九二共識」。

馬英九近一步說明，所謂「原汁原味的九二共識」，就是1992年11月兩岸就「一個中國」原則達成求同存異的「一中各表」，有效處理了兩岸之間最棘手的「主權」與「定位」問題。當時台灣海基會在11月3日提出「一中各表」後，大陸海協會11月16日來函表示：「貴會建議採用貴我兩會各自以口頭聲明的方式表述「一個中國」原則，我們經研究後，我會充分尊重並接受貴會的建議」。

馬英九強調，這個兩岸都接受的共識，迄今仍未改變。蔡英文與民進黨雖然刻意污衊「九二共識等同一國兩制」，但大陸國台辦最近已數度還原1992年的歷史。上個月21日，大陸國臺辦發言人馬曉光甚至公開強調，在「九二共識」中，「對於一個中國的政治意涵，雙方做了擱置爭議的處理。他完全未提「一國兩制」，反而一再重申「雙方對於一個中國的涵義，認知各有不同。」顯然已在開闢出口。這與我們主張的「一個中國，各自表述」，「殊途同歸」，可見陸方已不再否定「一中各表」。

針對兩岸關係的現狀，馬英九指出，2016年民進黨執政後，不接受兩岸成功實施8年的「九二共識，一中各表」，兩岸官方互動管道立刻關閉，5年來，除貿易投資外，教育、文化、觀光交流也都中斷。加上蔡政府藉由2019年《反滲透法》立法、香港「反送中」事件、新冠肺炎疫情，禁止「小明」及滯留武漢台胞回台等事件，刻意操弄反陸情緒，兩岸關係更加惡化。

馬英九回顧，10年前大陸知名青年作家韓寒來台訪問後，留下一句膾炙人口的名言：「兩岸最美麗的風景是人」。然而，十年後，新冠肺炎來襲，民進黨政府卻刻意不讓「小明」回台，陸生來台也幾乎中斷，兩岸人民的敵意逐步升高。回顧我執政八年兩岸人民普遍相互友善，更讓人感慨萬千。

馬英九強調，當然兩岸關係惡化，大陸也有責任。2016年蔡總統上任後，12月中共軍機就開始在台灣海峽出沒，讓台灣民眾產生反感。2019年1月蔡總統把「九二共識」惡意誤導為「一國兩制」時，陸方卻未及時澄清，造成台灣民眾極大誤解，也讓人遺憾。

馬英九說，兩岸敵意的升高，帶來台灣國際環境的惡化，及戰爭風險的增加。5年來，我國失去7個邦交國（占邦交國近3分之1），同時也無法再出席「世界衛生大會」（WHA）與「國際民航組織」（ICAO）的年會，在無邦交國設立的代表機構更紛紛被迫改名，甚至遷離首都，台灣的國際空間乃日益萎縮。即使美國兩黨執政，都對台友善，都說要提升美台關係與台灣國際關係，但多流於口惠。

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