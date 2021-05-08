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比利時議員稱「阿里巴巴從事間諜活動」　中使館駁斥「搞雙標」

▲阿里巴巴。（圖／視覺中國CFP）

▲阿里巴巴。（圖／視覺中國CFP）

記者任以芳／綜合報導

近日，比利時有個別議員和媒體質疑阿阿里巴巴公司，在列日機場物流專案配合從事間諜活動。 對此，中國駐比利時大使館7日發佈關於「阿里巴巴公司在比專案涉嫌配合從事間諜活動」事的聲明，內文嚴厲駁斥。

該聲明指出，中方注意到，近期個別比利時議員、機構和媒體老調重彈，毫無根據地懷疑阿裡巴巴公司列日機場物流專案配合中國政府從事間諜活動，對比公民隱私和國家安全構成威脅。 對於這種以「莫須有」罪名誹謗中國企業的做法，我們表示強烈不滿和堅決反對。

聲明稱，中國政府一貫要求中國企業在外國開展業務時嚴格遵守當地法律法規，不會要求中國企業從事違反當地法律法規的活動。 中比是全方位友好合作夥伴，中國對比利時從不構成任何威脅。 雙方各領域合作是建立在相互尊重、互利共贏基礎上的，兩國和兩國人民均從中獲益良多。

▲▼阿里巴巴集團北京總部大樓。（圖／記者陳政錄攝）

▲阿里巴巴集團北京總部大樓。（圖／記者陳政錄攝）

聲明表示，我們注意到比個別議員和機構把中比正常交流合作視為對比安全構成威脅的風險因素，無端影射中國在比機構和人員從事所謂「間諜」活動。 這種不實言論是「中國威脅論」的翻版，不僅會誤導廣大比利時民眾，也給中國企業和人員在比的形象、聲譽造成負面影響。

聲明說，國際上一些人動輒拿中國《國家情報法》說事，渲染中國企業存在所謂安全風險，搞雙重標準，混淆視聽，實質是為打壓中國企業編織藉口，是以政治手段干預經濟行為。

最後，聲明強調，希望比有關議員、機構和媒體摒棄意識形態和對華偏見，客觀公正看待中比各領域務實合作，為中國在比企業提供公平公正和非歧視的投資經營環境。

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