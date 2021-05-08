竹科男友說溜嘴「媽媽幫他打手槍」！　狂人再爆媽會用嘴

▲不少女網友發現男友和媽媽有過性行為。（圖／免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

每個家庭的習慣和關係親密程度都不同，也時常成為伴侶間產生摩擦的起火點，一位女網友指出，她男友有次脫口而出「媽媽會幫他打手槍」，讓她最終決定分手，沒想到其他網友也接連爆料身邊遇過的事跡，不少人看了不敢置信。

原PO 6日在Dcard發文表示，她曾交往一任30歲、頂大研究所畢業的男友，在竹科上市公司上班，年薪約250萬至300萬，「就是一副年輕有為的樣子」。

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▲原PO在Dcard發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO指出，男友在交往期間常要北上回家，還覺得他頗有孝心，但漸漸發現男友媽異常溫柔，把男友「照顧」得很好，沒想到男友有次竟脫口而出「媽媽會幫他打手槍」，雖然事後改口說是玩笑話，但原PO仍在沒多久後選擇和他分手。

貼文瞬間引起廣大討論，許多網友對原PO的經歷不敢置信，「？？？？？我看完的感想？？？？？」、「難道A片都真的」，還有不少人分享身邊遇過的類似事件，一名網友指出，曾有一任男友到大學4年級還會和媽媽一起洗澡。

有人分享，前男友爸媽離婚後，他覺得「媽媽很可憐，自己也想要」，媽媽就會幫他打手槍，甚至自爆媽媽會用嘴巴X出來，「是我人生中遇到震撼的事蹟前3名」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

