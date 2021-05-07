　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

慎入！他曝室友超噁「蓮霧棉花糖」　竟引出各式「長毛」照

▲蓮霧。（圖／翻攝自Dcard）

▲室友的蓮霧已經長滿黴菌。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者周依儒／綜合報導

在外求學租屋難免有時會和他人合住，倘若遇到衛生習慣不佳的室友就真的會很頭大！一名網友日前就PO文抱怨室友的衛生習慣不佳所引發的超噁事情，也引發許多網友熱議，紛紛獻上相同經歷！

一名網友在Dcard上以「室友把蓮霧放到變棉花糖」為題發文，表示大家應該都有遇到衛生習慣不佳室友的經歷，但他室友的蓮霧已經放了好多天，甚至長滿黴菌，遠看就像一顆棉花糖，讓他忍不住苦笑，「而我遇到蓮霧已成棉花糖，話說有誰想吃蓮霧口味的棉花糖嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出後紛紛引發網友留言，不少網友搞笑表示，「純白棉花多難養出來！你室友養出了一顆純潔的白蓮霧」、「長出黑青色的黴比較可怕」、「真好奇你室友是怎麼養的，可以養成純白棉花糖？」、「感覺打開會有死亡的味道」、「我養過荔枝棉花跟葡萄棉花，看到的時候先是驚訝到嘔吐」、「至少是放在密封罐裡面」、「我想這就是雅量吧」、「感覺打開的話，整個房間的人都會沾染上這個黴菌」。

▲蓮霧。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友加碼獻上自己的殭屍蓮霧。（圖／翻攝自Dcard）

此外，許多網友也奉上自己或室友的相同經驗，有人養出草莓棉花糖、芭樂棉花糖、玉米筍棉花糖、檸檬棉花糖等，更有人把蓮霧直接放到乾掉，乾扁的蓮霧直接被稱作「殭屍蓮霧」，更有人表示「還以為是無花果」。

▲蓮霧。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼網友紛紛發出自己的草莓棉花糖、玉米筍棉花糖。（圖／翻攝自Dcard）

▲蓮霧。（圖／翻攝自Dcard）

ET快訊
有2萬張陽明！PTT航海王「市值21億」　目標價曝光
連千毅「7層樓8房電梯豪宅」200坪內部超豪奢！　洗碗寵妻日
老公「帶弟媳上摩鐵」喊好想要！人妻崩潰：不敢讓弟弟知道

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃崇哲／在美中秩序爭端中追尋台灣價值新定位

尼泊爾慘成火葬煉獄！新冠日增8千例創新高　專家憂：恐淪下個印度

比爾蓋茲35億「超豪華別墅」曝光！坐擁「無敵湖景＋達文西手稿珍藏」

24歲女大生慘墜45公尺高峽谷　「身旁有自拍棒」遺體在谷底找到

柯文哲爆中央為華航改檢疫規則「有立委關說」　陳時中反問一句話

鼓勵台法交流！法國在台協會加碼台科大獎學金　每年補助12生留法

女拍帥哥合理！男PO妹子「屁股蛋照」卻被嫌噁　他酸：性別自助餐

桃機第三航廈土建工程6／1開工　聯外道路5月起分「2階段」調整

清零3採唾液遭疑不準！陳時中嘆「要顧感受」：頻頻戳鼻不舒服

綠島第一代政治犯「自己蓋監獄」！藝術家在燕子洞還原傳說建築

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

柯文哲爆中央為華航改檢疫規則「有立委關說」　陳時中反問一句話

鼓勵台法交流！法國在台協會加碼台科大獎學金　每年補助12生留法

女拍帥哥合理！男PO妹子「屁股蛋照」卻被嫌噁　他酸：性別自助餐

桃機第三航廈土建工程6／1開工　聯外道路5月起分「2階段」調整

清零3採唾液遭疑不準！陳時中嘆「要顧感受」：頻頻戳鼻不舒服

綠島第一代政治犯「自己蓋監獄」！藝術家在燕子洞還原傳說建築

拚會考／社會科10份必做試卷曝光！3科命題重點一次看

增6人病毒定序出爐！華航諾富特案「分屬3大感染來源」一次看

疫苗接種6461劑再創新高！增2例嚴重不良事件　40多歲男癲癇送ICU

他驚見「百視達」最後身影藏民生社區！　網朝聖狂喊：還不快列為古蹟

柯文哲爆中央為華航改檢疫規則「有立委關說」　陳時中反問一句話

游錫堃戴透明口罩為聽障者發聲　盼全民推廣助社會溝通

金曲歌后驚喜現身花蓮！　出席模範媽媽表揚大會...原因超溫馨

科學家曝5到10年內可能「找到外星生命」　目標搜索太陽系之外！

變速箱損壞是因為太粗魯？升、降檔必學「腳尖完全朝外」也錯

22歲美國「彈簧」小將跳高、跳遠通殺　名列當今世界第一二位

鼓勵台法交流！法國在台協會加碼台科大獎學金　每年補助12生留法

《冰與火》前傳劇照出爐！白金髮麥特史密斯、艾瑪達西曝光

王彩樺爽嗑鮮肉「嘟嘴討親」　風田驚慌獻吻羞到爆

宋文華本季高階1A初登板　1.1局飆2K無失分

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

鳳梨穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見人

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

梅雨鋒面可能跳過台灣　專家：對旱災要做好最壞打算

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

鋒面提早突襲！連3天防午後雨彈

最新定序出爐！染疫空服員與飛鏢酒吧機師序列相同

台灣藍鵲滿天飛！文大學生被「狂巴頭」

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

foodpanda5月超殺優惠碼懶人包

輾腳道歉片瘋傳！他撞臉桃園警被罵爆

放棄台大醫學系！個人申請出現「罕見1缺額」

更多熱門

相關新聞

郵局月領56K！怨薪水差「每天多做20分鐘」

郵局月領56K！怨薪水差「每天多做20分鐘」

一名在郵局工作的男網友，以過來人的身分勸新鮮人，要報考郵局人員前一定要三思，薪水很差之外，又不能準時上下班，要提早10分鐘到郵局準備，下班還要奉獻10分鐘做功德，年薪僅67萬而已，要求要加薪，但不少網友看到後卻認為「見紅就休也不用輪三班，已經很不錯了」。

任公職月領70K！她想圓夢重考牙醫...網苦勸

任公職月領70K！她想圓夢重考牙醫...網苦勸

地下室有人　女放火還坐著欣賞

地下室有人　女放火還坐著欣賞

男友急喊忍不住了　她崩潰：尿在洗碗槽

男友急喊忍不住了　她崩潰：尿在洗碗槽

15歲進殯葬業！他公開「薪水」曝禮儀師祕辛

15歲進殯葬業！他公開「薪水」曝禮儀師祕辛

關鍵字：

dcard蓮霧室友

讀者迴響

熱門新聞

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

5人聚餐2500元！他拿7折券「我不出錢了」全場錯愕

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

台灣「1飲料」韓國爆紅　跑5間都買嘸

丟30萬買航運股「賺1100萬」操作方式曝：沒賠過

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面