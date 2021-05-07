慎入！他曝室友超噁「蓮霧棉花糖」　竟引出各式「長毛」照

▲室友的蓮霧已經長滿黴菌。（圖／翻攝自Dcard）



實習記者周依儒／綜合報導

在外求學租屋難免有時會和他人合住，倘若遇到衛生習慣不佳的室友就真的會很頭大！一名網友日前就PO文抱怨室友的衛生習慣不佳所引發的超噁事情，也引發許多網友熱議，紛紛獻上相同經歷！

一名網友在Dcard上以「室友把蓮霧放到變棉花糖」為題發文，表示大家應該都有遇到衛生習慣不佳室友的經歷，但他室友的蓮霧已經放了好多天，甚至長滿黴菌，遠看就像一顆棉花糖，讓他忍不住苦笑，「而我遇到蓮霧已成棉花糖，話說有誰想吃蓮霧口味的棉花糖嗎？」

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貼文一出後紛紛引發網友留言，不少網友搞笑表示，「純白棉花多難養出來！你室友養出了一顆純潔的白蓮霧」、「長出黑青色的黴比較可怕」、「真好奇你室友是怎麼養的，可以養成純白棉花糖？」、「感覺打開會有死亡的味道」、「我養過荔枝棉花跟葡萄棉花，看到的時候先是驚訝到嘔吐」、「至少是放在密封罐裡面」、「我想這就是雅量吧」、「感覺打開的話，整個房間的人都會沾染上這個黴菌」。

▲網友加碼獻上自己的殭屍蓮霧。（圖／翻攝自Dcard）



此外，許多網友也奉上自己或室友的相同經驗，有人養出草莓棉花糖、芭樂棉花糖、玉米筍棉花糖、檸檬棉花糖等，更有人把蓮霧直接放到乾掉，乾扁的蓮霧直接被稱作「殭屍蓮霧」，更有人表示「還以為是無花果」。

▲▼網友紛紛發出自己的草莓棉花糖、玉米筍棉花糖。（圖／翻攝自Dcard）