34歲木工大叔「專挑嫩妹」！同時交2學生妹　嗨喊：女友花錢養我

▲原PO表示，喜歡找小妹妹談戀愛。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

一名34歲大叔分享交往幼齒小妹妹的好處，身邊有兩位女友，而且是同時進行中，一名就讀大學今年19歲，另外一名則是高中生，都是在交友軟體認識的，因為疫情失業，食衣住行都是兩位女友包辦，並大讚「小妹妹超好哄」，買個小蛋糕就會很開心，並透露這段關係已經維持1年半。

大叔在Dcard上發文，喜歡找小妹妹談戀愛，因為年輕的女生比較天真，喜歡浪漫，姐姐則比較務實，「找小女生戀愛是一件很容易的事情 」，去年因為疫情關係失業，至今仍沒有工作，跟大學女友同居，家事都由對方負責，伙食方面則由高中女友負責，「高中小女友會每天問我有沒有錢吃飯，如果沒有她會匯錢」。

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大叔表示，小女生與同齡女生相比真的好哄很多，買個蛋糕或是小禮物，就可以讓對方開心不已，「目前這段關係維持了1年半，我很感謝他們兩個也很珍惜」，雖然這樣的戀愛模式遭受到異樣眼光，但他認為這樣沒有什麼不好，「因為我兩位女友都有用心經營感情，有需求就有供給」。

▲原PO表示，食衣住行全由兩位女友負責。（示意圖／翻攝unsplash）

貼文一出後，網友們都看傻眼，「我17歲時也曾跟大叔在一起，看中的就是他會開車帶我出去玩，給我零用錢，老娘年紀那麼小就夠吃虧了，怎麼可能去倒貼養他」。很多網友都認為這是一篇幻想文，「跟大叔交往就是要對方有錢啊，你又老又窮幹嘛跟你在一起，幻想就想想，早點睡，夢裡什麼都有」。

對於網友們的質疑，大叔指出，「鄭重告訴大家，這是真的」，會PO這篇文章是因為，看到很多人對於跟大叔交往有很多看法，因此有感而發，「大叔我目前是木工學徒，明年出師，並不是遊手好閒之人，說我又老又窮的，我只能告訴你，我只是沒有收入，不代表我沒有存款，我只是在營造一個沒什麼錢的形象，因為我不想花自己的錢」。