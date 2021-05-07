孫東寶夯什麼？他曝「必吃2樣神物」　網跪求：告訴我在哪買

▲孫東寶牛排。（圖／翻攝自臉書孫東寶 台式牛排教父）



實習記者周依儒／綜合報導

號稱是「台式牛排教父」的孫東寶平價牛排，平價版的牛排是許多學生跟小資族群的首選。不過日前卻有網友在Dcard上以「孫東寶員工請進」為題發文，原本以為要詢問牛排相關的事情，沒想到竟然是問「孫東寶的餐包哪裡可以買到」！引發網友熱議。

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▲許多網友點名超喜歡孫東寶牛排的餐包。（圖／翻攝自Dcard）



一名女子在Dcard上以「孫東寶員工請進」為題發文，詢問「孫東寶的餐包可以去哪裡買？」原來是因為她吃了孫東寶的餐包後念念不忘。貼文立刻釣出許多網友紛紛贊同，「我真的超愛，每次去都加點」、「好想知道」、「孫東寶的真的特別好吃」、「但吃起來真的不一樣，奶油特別香」、「真的超好吃，被牛排耽誤的麵包哈哈哈」、「孫東寶本體是餐包跟玉米濃湯哈哈哈」。

該文也釣出許多孫東寶的員工也回覆，表示可以直接跟孫東寶櫃台買一整包冷凍的，價格約落在225元左右，「之前下班打掃前都會跟同事一起買來吃超讚，感覺店裡餐包都快被自己人吃完」、「我看過有人一次跟櫃台買4包」。

▲許多人也大推孫東寶的玉米濃湯。（圖／翻攝自臉書孫東寶 台式牛排教父）



先前也有網友發文指出，孫東寶的玉米濃湯超級好喝，並表示孫東寶的玉米濃湯真的是他喝過最好喝的玉米濃湯，讓他忍不住問「有沒有孫東寶牛排本體是玉米濃湯的八卦？」對此，不少人偶紛紛表示認同，「孫東寶的玉米濃湯真的好」、「玉米湯才是本體」、「是，只有玉米濃湯能吃」、「玉米濃湯確實很好喝，讚」、「湯真D好喝，而且料算多，不是那種夜市撈半天沒啥料」。