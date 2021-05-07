女拍帥哥合理！男PO妹子「屁股蛋照」卻被嫌噁　他酸：性別自助餐

▲同樣都是偷拍異性PO上網，卻有不一樣的回應。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友分享兩篇貼文的留言風向，分別是男生和女生發的文，內文都是欣賞異性，女生拍下男店員的側臉照，稱讚對方帥氣，吸引許多女生在底下留言高呼「太帥了！」男生則是拍下短褲妹子的背後照，大長腿和屁股蛋全都露，卻被女網友罵「噁心」、「變態」，如此雙標的狀況讓原PO很傻眼，留言全戰翻。

這名男網友在Dcard上以「性別自助餐」為題發文，貼出兩篇貼文的截圖留言，一篇是女生在韓式燒肉餐廳遇到帥哥店員，拍照後PO上網，標題寫上「韓國烤肉帥店員」，吸引大票女生留言，狂喊「太帥了吧」，敲碗店家名跟地址，想要去朝聖。

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而另一篇則是男生在捷運遇到長腿妹子，穿著短褲露出一雙筆直的雙腿，屁股但還若隱若現，並在貼文中寫上「屁股蛋」。同樣也是拍照後PO上網，男生在底下留言稱讚妹子身材好，但女生卻在底下留言「這樣的行為很噁心」、「瘦的跟殭屍一樣，身材哪裡不錯」。

▲女網友認為男生偷拍，標題還寫「屁股蛋」很噁心。（圖／翻攝自Dcard）

對此，男網友已經習慣這樣的事情，見怪不怪了，「正常發揮」、「這世上有許多有理說不通的觀點」、「兩性憑拳」、「從頭到尾不雙標的就只有男生而已」、「自助餐好好吃」、「都給我去洗碗」、「台女雙標又不是一兩天了，意外嗎？」「女生意淫男生：沒問題；男生意淫女生：群眾撻伐，這就是現實」。

女網友則留言反擊，「不過男生確實老是在意淫女生吧，女生看男生的眼光就很純欣賞」、「可能是照片的拍攝方式吧，一個是側臉照一個是明顯的身材照」、「真的不能這樣比吧，如果兩張照片都只有拍到臉，或只有拍屁股才能比吧」、「拍臉跟拍屁股蛋有一樣？」

但女網友們言論卻遭到男網友砲轟，「10個有8個在那邊說，一個屁股照一個側臉照不一樣，別在秀下限了好嗎，都是自己選擇露在外面的東西，為什麼形式都是『拍照』，得到的回應差距那麼大呢，不就是因為性別嗎？」多數網友則認為，不管是男生還是女生，偷拍就是不對的行為，「兩個拍的人都很有問題啊，偷拍別人真的沒素質」。