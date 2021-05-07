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台南公66長興生態公園　陳怡珍：Google Map上找不到

▲台南市議員陳怡珍，質疑台南市公66長興生態公園，工務局宣導不力，工務局長蘇金安說，會再加強宣導，讓市民朋友都能善加利用。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員陳怡珍，質疑台南市公66長興生態公園，工務局宣導不力，工務局長蘇金安說，會再加強宣導，讓市民朋友都能善加利用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員陳怡珍，7日在台南市議會質詢時，秀出幾張照片，問台南市工務局局長蘇金安，照片中是哪個公園？原來公66長興生態公園，市府花了3100萬經費，在去年底完工，1月份已經啟用，卻在Google Map上找不到，陳怡珍說很多人都不知道原來這邊有個特色公園。

陳怡珍指出，由於公66長興生態公園藏身在兵工廠中，加上工務局沒有做好宣傳，以至於很多家長不知道公園在哪，降低了這個特色公園的使用率。陳怡珍說，終於開闢好，讓大家使用，卻因為藏在兵工廠中，她問一些家長，都完全不知道有這個公園，也找不到公園在哪裡。

陳怡珍說，其實這個特色公園，有溜滑梯、高低木、攀岩區，很多家長都很希望能帶孩子去走走玩玩，但是長興生態公園卻好像變成「消失的特色公園」。蘇金安局長說，當初都有發布新聞，可能宣傳還是不夠，應該要多加宣導。

陳怡珍認為，這樣的特色公園，玩了之後才會知道有什麼問題。長興生態公園遮陽部分太少、沒有停車空間，遮蔭、交通的部分，請蘇局長一定要處理，也要讓大家知道有這座公園。

陳怡珍也表示，雖然沒有辦法一次做大型的公園，但其實如果能把社區型公園的每一個公園，都能營造出特色的話，爸媽都很高興能帶孩子到社區的特色公園去玩。蘇金安回應，他盡量宣導，讓大家在媒體上能查到，盡量加強。

台南市政府工務局指出，有關公66長興生態公園，還有許多民眾不知道這個問題，工務局會持續加強宣導、改善，工務局會跟學校、社團加強合作，讓公66長興生態公園廣為人知，讓市民朋友均能善加利用。

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