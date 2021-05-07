台南智慧城交通新世代　第2期智慧路邊停車計費系統BOT案簽約

▲新一代的智慧停車計費系統，不僅有開單服務，更提出「智慧共桿」結合綠能、環保、環境監測等概念，首創特定區域路邊充電服務，並加強即時停車導引，成為智慧城市發展相當重要的基礎設施。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

智慧停車服務再進化，台南市政府繼2020年5月底完成2000席智慧停車柱建置後，7日與宏碁智通公司簽定「台南市第2期智慧停車計費系統BOT案」。

新一代的智慧停車柱除了能計費，還結合充電、環境監測等功能，預計於台南市政中心、新興重劃區、台南航空站、高鐵台南站等周邊區域建置2000處智慧停車格位，共同打造智慧停車新願景，推動台南市成為全球智慧城市典範。

市長黃偉哲表示，台南市停車熱區受道路空間侷限增加路邊停車格位有限，為提供市民一個人好行、車好停、交通安全的樂活宜居城市，台南市於2018年率全國之先採用促參BOT方式建置「智慧路邊停車計費系統」，導入民間最新科技與管理模式，在時間上進一步提高周轉率來增加停車格位供給，因第1期的成效優良，市府接續推動第2期智慧停車BOT案，要再持續朝向「低碳、便捷、人本、先進、智慧」樂活交通的施政目標邁進。

市長黃偉哲指出，民間資金充沛，前進公共建設，2020年台南市政府招商卓越，簽約金額達114億元，為地方政府招商總排名第2名，獲財政部頒發獎勵金5000萬元（最高獎金）。另外交通局第1期「智慧路邊停車計費系統BOT案」榮獲得財政部第18屆金擘獎政府機關特優獎，是歷年唯一獲得特優獎殊榮的地方政府，顯現市府促參推動有成，屢次繳交亮眼成績單。

市府積極引進民間資金推動公共建設，2021年除第2期智慧路邊停車計費系統BOT案，核有「太康有機農業專區ROT案」已於2021年1月14日完成簽約，另外「新營醫院北門分院長照中心OT案」、「河樂廣場OT案」、「中西區原魚市場BOT案」及「市立游泳池OT案」亦預計於110年完成簽約，引進民間資金投入公共建設及服務至少1.3億餘元，並減少市府公共支出，此外市府亦有土地租金及權利金收入，開源節流並濟，期許提供更優質公共服務給市民朋友，帶動地方發展。

交通局局長王銘德表示，智慧停車計費系統可全天候管理停車格位，確實掌握路段每個停車格位的使用情形，除現場提供民眾更多元的繳費服務外，更可運用通訊技術串聯IoT軟硬體，將停車資訊、導航等服務連結至台南好停APP，讓民眾在臺南市區停車可以「找的到、停的到、方便繳」。

這項智慧化的服務自2019年4月啟用後，讓台南市建有智慧停車柱的路段，平均周轉率成長了22.6％，且透過千份滿意度調查，獲得市民對智慧停車柱的操作、繳費方式高達89％的滿意正面評價，顯見「智慧停車計費系統」的推動是受民眾的支持的優良政策。

交通局長王銘德說，為了持續提供並擴大「智慧停車」服務範圍，市府承襲第1期智慧停車BOT的卓越成效，接續推動「第2期智慧停車BOT案」，為讓「智慧停車計費系統」更智慧化、人性化與生活化，宏碁智通公司藉由一期的經驗累績，研發新一代的智慧停車計費系統，不僅有開單服務，更提出「智慧共桿」結合綠能、環保、環境監測等概念，首創特定區域路邊充電服務，並加強即時停車導引服務，成為智慧城市發展相當重要的基礎設施，同時提升多元路段停車便利性，要讓台南邁向交通新世代，持續創造民眾更滿意的停車體驗。

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