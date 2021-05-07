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台南水道博物館鳳凰花盛開　母親節欣賞不一樣的夏日風情

▲台南水道博物館內一棵鳳凰樹，開滿了艷紅的鳳凰花，搭配園區內玉葉金花，以及阿勃勒，館方歡迎遊客利用母親節連假，前來欣賞不一樣的夏日風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南水道博物館內一棵鳳凰樹，開滿了艷紅的鳳凰花，搭配園區內玉葉金花，以及阿勃勒，館方歡迎遊客利用母親節連假，前來欣賞不一樣的夏日風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時序進入盛夏，開始進入鳳凰花花期，台南水道博物館內一棵鳳凰樹，開滿了艷紅的鳳凰花，由於市區內大部分的鳳凰樹目前還在結花苞，民眾戲稱這是已經提早通過學測跟推甄，提早畢業的「資優生」。

由於樹木高度超過8米，相當吸睛，搭配園區內玉葉金花，以及阿勃勒，館方歡迎遊客利用母親節連假，前來欣賞不一樣的夏日風情。

▲台南水道博物館內一棵鳳凰樹，開滿了艷紅的鳳凰花，搭配園區內玉葉金花，以及阿勃勒，館方歡迎遊客利用母親節連假，前來欣賞不一樣的夏日風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，配合母親節，文化局也於母親節當天，在赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、1661台灣船園區、山上花園水道博物館舉辦大聲對媽媽說愛活動，需與媽媽同行，子女於驗票處對媽媽說出「媽媽，我愛您」限量贈送媽媽口罩防護套，數量有限，送完為止。

▲台南水道博物館內一棵鳳凰樹，開滿了艷紅的鳳凰花，搭配園區內玉葉金花，以及阿勃勒，館方歡迎遊客利用母親節連假，前來欣賞不一樣的夏日風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局指出，鳳凰樹是台南的市樹，市區各地都可見鳳凰樹蹤跡，每年畢業時節，滿街火紅景象是老一輩台南人共同的記憶，早年原市區包括台灣文學館前，以及圓環的鳳凰樹，都是台南重要的地標，這幾年在左鎮山區的老鳳凰樹也引起愛好攝影者注意，而水道博物館開園後，這棵鳳凰樹因為樹形巨大，加上去年開花時，整樹艷紅情景，令人過目難忘，已經也成為台南另一個拍攝鳳凰花熱門景點。

館方表示，1個月前，鳳凰花開始結出花苞，到現在幾乎已經完全盛開，由於目前絕大多數鳳凰花都剛開始要開花，這情景顯得相當特出，尤其是附近木棉花果實隨風吹散，在天氣好的時候，藍天、紅花、綠地、白絮，形成一幅絕美圖畫，也提醒民眾要掌握花期，不妨利用假日前來留下這夏日最美的畫面。

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