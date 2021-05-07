　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿伯強親女童胸部鬼扯沒違反意願　監視器錄到她「皺眉」完蛋了

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台南一名女童在宮廟泡茶區玩耍時，慘遭認識的阿伯強摸胸部下體，還親吻女童胸部，事後阿伯竟辯稱沒違反女童意願。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台南報導

台南一名楊姓男子，因與宮廟的廟婆結識，進而知道廟婆的孫女常會在宮廟中與祖母作伴，去年竟趁著女童獨自一人玩手機，強摸女童胸部和下體，甚至親吻女童胸部，累計得逞5次，後因被民眾撞見，通知女童所就讀的學校，才讓整起事件曝光。台南地方法院審理後，認為楊男罪證據鑿，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪共5罪，各處有期徒刑3年2月，應執行有期徒刑3年6月。

判決書指出，楊男在去年7月至8月間，在女童升小五的暑假之際，趁著女童一人在宮廟泡茶區玩手機時，強行撫摸女童的胸部和下體，期間更是親吻女童的胸部。

楊男的辯護人指稱，女童後續在作筆錄時，被問到有把他的手推開？有罵過他？或是有無閃躲等動作，皆回答「沒有」；且女童在偵查中雖然一度指稱「有假裝拿東西要K他」，但被檢察官問到楊男的反應時，女童則回答「他就走掉」，因此否認楊男有違反女童意願，或強制女童的行為。

根據監視器畫面顯示，楊男把手伸進女童的衣服裡，女童期間眼睛雖然一直注視著手機，且用左手拿著手機，但法官發現，女童雖然無較大的反抗反應，但過程中數度皺眉，有齜牙裂嘴的表情，並數度以右手抓住楊男的右手。而在偵查過程中，女童被問到為何在過程中沒有反抗？女童回「如果沒有手機，我會假裝拿東西K他」，顯示其不只一次以行動表達其不願意被楊男所觸碰，只是楊男都刻意漠視。

台南地方法院審理後認為，當楊男對女童進行強制猥褻時，現場僅有楊男與女童2人，並無其他人在場，對女童來說，在求助上有空間的阻隔，並非毫無障礙，且女童年紀尚幼，自我保護與警覺意識本就較成年人弱，當下又專注於玩手機，難以期待女童能意識到自身權益已遭到嚴重侵犯，認定本案事證明確，楊男對女童身心造成相當程度的傷害，因此不採信楊男辯護人的辯詞，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，共5罪，各處有期徒刑3年2月，應執行有期徒刑3年6月。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

5天內第2起橡皮艇偷渡客！　陸男帶「16顆豬肉水餃」海巡急銷毀

老公就醫後陷昏迷！妻怒揪團院前「抬棺撒冥紙」反挨告　下場出爐

桃機主管升遷部屬送「8大罪狀」賀卡！祝恥升副處長　下場出爐

ET快訊
40歲月入10萬？ 　他列各年齡「薪水6階段」網傻眼
周末「母親節」天氣出爐　雷雨範圍更廣
輾警腳風暴！傳「當事人要提誣告」　桃園分局回應了
輾腳警怒提告！　學長傻眼開嗆了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

婚前被甩！魯蛇男網路霸凌「害死」醫師前女友　法官看他態度氣炸

原民狩獵保育動物釋憲認有罪　王光祿：除非被判死，我會繼續狩獵

囂張轎頭現世報！衝警所亂嗆「叫局長抬轎」...被揪做這壞事

輾警腳風暴！外傳「當事人將提誣告」…桃園分局回應了

恐怖變態男2小時襲胸4女！被害人20到60歲　再犯機率高羈押

藝銅做公益！義賣回饋社會　王令麟勉勵「終身學習、永不放棄」

阿伯強親女童胸部鬼扯沒違反意願　監視器錄到她「皺眉」完蛋了

人妻狂喊老公示愛「沒他活不下去」！女兒曝真相：媽媽外面有男人

酒測自灌酒　警政署：首次罰18萬再犯累計加倍罰！肇事喝酒求重刑

集氣！柔道童腦壓120降至25正常值　院方：腦幹受損持續治療

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

婚前被甩！魯蛇男網路霸凌「害死」醫師前女友　法官看他態度氣炸

原民狩獵保育動物釋憲認有罪　王光祿：除非被判死，我會繼續狩獵

囂張轎頭現世報！衝警所亂嗆「叫局長抬轎」...被揪做這壞事

輾警腳風暴！外傳「當事人將提誣告」…桃園分局回應了

恐怖變態男2小時襲胸4女！被害人20到60歲　再犯機率高羈押

藝銅做公益！義賣回饋社會　王令麟勉勵「終身學習、永不放棄」

阿伯強親女童胸部鬼扯沒違反意願　監視器錄到她「皺眉」完蛋了

人妻狂喊老公示愛「沒他活不下去」！女兒曝真相：媽媽外面有男人

酒測自灌酒　警政署：首次罰18萬再犯累計加倍罰！肇事喝酒求重刑

集氣！柔道童腦壓120降至25正常值　院方：腦幹受損持續治療

撿到母親節賀卡！PTT神人「細節肉搜」還給國小童　全程曝光網哭了

女星求曝光「錄影沒穿底褲」！　狂翹腳秀下面…心機行為全被爆

「有爭執我會處理」蔡英文出手　要黨同志有紛爭回黨內解決

台南再生水交換全台首例　蔡旺詮關心台積電、奇美案例未來如何完美複製？

封鎖自家打線？最悲情投手？　陳仕朋不這麼想：隊友別自責

寶弟合唱《青春2》秦牛正威　「rapper遇到reader」甜到爆

陳喬恩帶大馬富二代男友錄影　小綜虧：史上第一個帶家屬

余謙一軍處女秀首局9球解決　兄弟1下攻進1分領先富邦

第一次買香水就上手！網揭4招「不出錯」秘訣：別相信試紙

婚前被甩！魯蛇男網路霸凌「害死」醫師前女友　法官看他態度氣炸

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

老公跟弟媳上摩鐵！人妻崩潰：不敢讓弟弟知道

獨／女學霸母痛哭！家貧付不出遺體修補費

雞排妹「御用律師」勾結賣淫集團！設局仙人跳

中正女大生失蹤14年！涉案男友落網畫面曝

21名酒駕再犯者參觀太平間　紛紛嚇喊不敢了

失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

金山民宅天花板藏4巨蟒　警消纏鬥1hr抓回

開賭場給100萬紅包遭母拒收　他入獄洗碗賺1萬讓母痛哭

女大生失蹤案　14年2人蒸發都與他有關

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

快訊／承德橋凌晨車禍！婦開貨車撞死騎士

醫師劈腿女患者「帶回家上床」　妻撞見一查更怒

更多熱門

相關新聞

第2期智慧路邊停車計費系統BOT案簽約

第2期智慧路邊停車計費系統BOT案簽約

智慧停車服務再進化，台南市政府繼2020年5月底完成2000席智慧停車柱建置後，7日與宏碁智通公司簽定「台南市第2期智慧停車計費系統BOT案」。

南警鐵腕報拆非法棚架「淨灘」！

南警鐵腕報拆非法棚架「淨灘」！

台南水道博物館鳳凰花盛開

台南水道博物館鳳凰花盛開

母親節衝台南　寵媽優惠全攻略

母親節衝台南　寵媽優惠全攻略

雙薪180萬「男友拒買雙北房」　台大妹聽原因崩潰

雙薪180萬「男友拒買雙北房」　台大妹聽原因崩潰

關鍵字：

台南猥褻，女童

讀者迴響

熱門新聞

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

丟30萬買航運股「賺1100萬」操作方式曝：沒賠過

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

5人聚餐2500元！他拿7折券「我不出錢了」全場錯愕

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面