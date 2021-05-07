竹市警破獲室內大麻工廠　查扣市價5億元大麻

新竹市警方今（110）年1月接獲香山區民眾檢舉住家附近有異味，歷經2個多月調查，破獲以連姓主嫌為首的6人製毒集團，現場查扣大麻活株1540株、乾燥大麻成品7公斤及大麻香菸880支，市價近5億元，破獲今年北部最大室內大麻工廠。新竹市警局今（7日）舉辦破案記者會，法務部長蔡清祥、內政部次長陳宗彥、內政部警政署長陳家欽都出席。林智堅市長表示，感謝檢警努力，避免大麻流入市面，新竹市對毒品零容忍 ，檢警將繼續合作調查掃蕩。

▲新竹市警局今（7日）舉辦破案記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市警局今在記者會擺放1540株乾燥大麻、更有多件大麻成品、大麻香菸，還有種植大麻所用培養土。因查獲大麻數量極多，高檢署襄閱主任檢察官陳維練、法務部參事顏迺偉、新竹地方檢察署檢察長郭永發、新竹地方檢察署主任檢察官陳玉華與新竹地方檢察署檢察官翁貫育都現身記者會。

新竹市警局表示，第三分局今年1月接獲民眾檢舉，住家附近常有異味，警方實地至現場勘察後，發現疑有種植大麻跡象，馬上成立專案小組，並報請台灣新竹地方檢察署剛股翁貫育檢察官指揮偵辦。

經2個多月蒐證監控，警方3月22日於香山區民宅查獲連姓主嫌等3人，現場查扣大麻活株1540株、乾燥大麻成品7公斤及大麻香菸880支，另查扣植物生長燈66組、培養土36包、大型水冷式通風設備、乾燥機及封口機等栽種大麻器具。

林智堅市長致詞特別感謝警方努力，他表示，此案是新竹市警局史上最大大麻毒品案，該集團是企業化經營，從種植開始，種子、育苗都用不同栽種方法，檢警70天就破獲，接著更向上溯源，找到連姓主嫌，阻止超過5億市值的毒品流入市面，保護市民的安全，也再次展現政府掃毒決心。

「新竹市對毒品零容忍」，林智堅市長說，從他上任以來即對毒品採取零容忍的態度，毒品是治安的缺口， 此次破獲大麻毒品案，不只展現政府掃毒的決心，也要感謝警察同仁的努力。

法務部長蔡清祥說，謝謝檢警充分遵守偵查不公開原則，大家都「沉得住氣」，才能向上追源抓到出錢的陳姓主嫌，一舉捕獲製毒集團。近日疑似因網路出現大麻種植教學，又大麻除罪化聲浪，導致大麻查獲量不斷成長，「政府絕對不可能將大麻除罪化」，大麻為二級毒品，政府將嚴格追查相關犯罪，更將追查網路教學文是否有搧動他人犯罪的嫌疑。

內政部次長陳宗彥說，此案附近民眾有警覺，第一線警察更積極，配合檢察署調度，一舉捕獲高專業製毒集團。對於組織犯罪，早就有專案處理，將從金源開始打擊，且不允許組織犯罪任何對警方挑釁行為，政府早有打擊犯罪的決心，盼讓社會更安定。

警政署長陳家欽說，此次扣大麻量約莫可換算8萬4千隻大麻香菸，至少危害8萬人，感謝警察同仁及時查扣，更犧牲家庭時間，向上追源。近日黑道囂張，政府不容許任何暴力犯罪，將啟動一連串掃黑。

警察局補充，連姓主嫌刻意選擇縣市交界的偏僻處所承租民宅，投入高額資金建置大麻栽種工廠，並聘請4人擔任種植者、大麻成品封裝者及保全，企業化分工經營大麻工廠，原本預計3月底收成販售夜店，並賺取暴利。全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌，將6人移請臺灣新竹地方檢察署偵辦。

破獲當時，林智堅市長第一時間也特別至現場慰勉，並頒發破案獎勵金，肯定警局團隊努力與辛勞。

市府表示，警政署陳家欽署長四月份署務會報中，也表揚慰勉查緝同仁的辛勞，並指示新竹市警局持續把查緝毒品列為重點工作，貫徹執行行政院「新世代反毒策略2.0」，同時針對黑道幫派涉及製造、運輸、走私及販賣毒品的犯行強力打擊，絕不手軟，並強化刨根溯源，澈底打擊毒品犯罪。