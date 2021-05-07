諾富特重症主管「練習脫離呼吸器」　機師清零計畫採檢可自行開車前往

記者嚴云岑／台北報導

華航案累計29人染疫、3名重症，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，諾富特重症插管房務主管正在努力練習脫離呼吸器，大家不要給予太大壓力，足跡與疫調會等到適合時機再詢問。而華航清零計畫6日啟動，羅一鈞表示，會安排合作醫療院所，在台北、桃園兩地安排採檢，明天會進行第一批採檢，約54人，機師可以自行開車前往。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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華航案今再公布1例本土個案，目前累計29人確診，中央流行疫情指揮中心今宣布啟動「清零計畫」，提升華航機組員檢疫措施規格及配套。華航表示，會全力配合指揮中心執行，目前仍在積極調配航班中，短時間內台灣進出口運能縮減，難免影響貨物運送時間，華航將適度調整客運及貨運航班因應。

指揮中心自今日起，提升該航空機組員檢疫措施規格及配套，入境旅遊疫情第三級地區（長程航班）要做5天居家檢疫+9天加強版自主健康管理，第5、14天採檢「咽喉／鼻咽拭子」，第7、9及12天採檢「深喉唾液」。

當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區（短程航班）則是檢疫14天一般自主健康管理，第7天採檢「深喉唾液」，第14天採檢「咽喉／鼻咽拭子」。

清零計畫公布後，有機師抱怨前往採檢地點被公司要求3人擠一台防疫計程車，質疑若跟不認識的人一起搭車，反而更有防疫疑慮。對此，羅一鈞回應，台北會借用停車場進行採檢，允許加強自主健康管理的機組員可以開車前往，如果希望公司開車接送的話，也是用9人大車，一排坐一個人，不會有防疫疑慮。