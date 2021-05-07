　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東關山警分隊長親率護維安　天后宮媽祖遶境圓滿落幕

▲▼ 台東關山警分隊長親率護維安，「天后宮媽祖平安祈福遶境活動」圓滿落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲▼ 台東關山警分隊長親率護維安，「天后宮媽祖平安祈福遶境活動」圓滿落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮天后宮於日前舉辦「媽祖平安祈福遶境活動」，共計有7個宮廟、10餘個陣頭參加，總計約6百人共襄盛舉；關山警察分局於期前協調、期中約制，自清晨7時起至晚間0時左右結束，整場活動秉持「交通順暢、人員安全」及「分區負責、全員機動、優勢警力」等原則，執行維安及交通秩序整理等勤務！縣長饒慶鈴於晚間8時20分左右蒞臨會場參與扶鑾轎，並為台東縣縣民祈福；因活動於疫情期間，執勤官警也全程配戴口罩，參加活動宮廟均以「實名制造冊」，俾利後續健康追蹤管理。

關山鎮天后宮已有百年歷史，儼然已成縱谷地區信仰中心，農曆3月23日為「媽祖生」，因去年新冠肺炎疫情關係，媽祖平安祈福遶境活動停辦，今年因疫情稍緩，決議所有參與人員均須「實名制造冊」，俾利於後續健康追蹤管理才順利開辦。關山警分局亦擔負整場活動維安及交通秩序任務，期間參與多場期前協調會，並於期中由偵查隊及轄區分駐(派出)所至參加遶境活動宮廟陣頭實施約制。為維護台9線交通順暢及行車安全，以及整場活動之維安，由分局長余中義親率同仁嚴正執法，活動最終於0時左右，在宮方鐘鼓齊鳴下祥和落幕！

▲▼ 台東關山警分隊長親率護維安，「天后宮媽祖平安祈福遶境活動」圓滿落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

關山警分局表示，此次關山鎮天后宮所舉辦的「媽祖平安祈福遶境活動」，是縱谷地區的年度盛事，參與的宮廟及人數也頗多，感謝所有參與宮廟人員謹守分際，使整場活動在祥和的氛圍下圓滿落幕！也感謝警察局局長趙瑞華對於所有戮力執勤同仁的慰勉；本分局將秉持ISO9001「沒有最好、只有更好」的工作精神，全力維護民眾生命財產安全。

►植村秀潔顏油
►二手票券豐富你的生活

ET快訊
集氣！柔道童昏迷第17天　近況曝光
台灣新首富「神秘鞋王張聰淵」　雲林起家廠區曝光！全村青年都是
李宣榕入院開刀！　認了「取出不屬於身體的東西」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全台僅12人！警政署表揚模範母親　蕭家大門張貼紅榜榮耀鄉里

馬蘭榮家音樂響宴　「三方樂坊」慰勞母親

台東關山警分隊長親率護維安　天后宮媽祖遶境圓滿落幕

台東將落實學校「班班有冷氣」　饒慶鈴：期望2023年夏天達標

「母親我愛藜」　2021台東紅藜季開跑

台南智慧城交通新世代　第2期智慧路邊停車計費系統BOT案簽約

經典小鎮集章票選開跑　竹山鎮加碼送紫南宮錢母＋萬元商品卡

慶祝母親節　里港警國小加強交安宣導保平安

「六堆三百金籙大醮」　秋祭大典＋百桌福宴登場

網傳台南鯤鯓海灘天體營　南警鐵腕報拆非法棚架「淨灘」！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

全台僅12人！警政署表揚模範母親　蕭家大門張貼紅榜榮耀鄉里

馬蘭榮家音樂響宴　「三方樂坊」慰勞母親

台東關山警分隊長親率護維安　天后宮媽祖遶境圓滿落幕

台東將落實學校「班班有冷氣」　饒慶鈴：期望2023年夏天達標

「母親我愛藜」　2021台東紅藜季開跑

台南智慧城交通新世代　第2期智慧路邊停車計費系統BOT案簽約

經典小鎮集章票選開跑　竹山鎮加碼送紫南宮錢母＋萬元商品卡

慶祝母親節　里港警國小加強交安宣導保平安

「六堆三百金籙大醮」　秋祭大典＋百桌福宴登場

網傳台南鯤鯓海灘天體營　南警鐵腕報拆非法棚架「淨灘」！

恐怖變態男2小時襲胸4女！被害人20到60歲　再犯機率高羈押

高中妹行李「放肛塞、皮鞭」　被車站變態安檢員「偷拍取笑」

藝銅做公益！義賣回饋社會　王令麟勉勵「終身學習、永不放棄」

中國不打變5搶1　洪總早就聽說：沒有所謂有利

「宇宙邦」無敵艦隊　球評力挺5戰PLG封王

美國、印度供貨難指望　轉向中國求疫苗！已成多國「唯一選擇」

【廣編】大蘋果大暢快！維他露「大」蘋果蘇打火紅新上市

51.9萬起！Mitsubishi三菱「國民小車」Colt Plus新年式登場

阿伯強親女童胸部鬼扯沒違反意願　監視器錄到她「皺眉」完蛋了

一隻狗趴在駕駛座擋風玻璃！　「超狂彈跳力」嚇歪網：養到猴子？

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

地方熱門新聞

台中女孩金門單車環島　擦亮50面反光鏡

南警鐵腕報拆非法棚架「淨灘」！

陸垃圾海漂　金門海岸驚見姊夫

登山隊攻玉山遇落石　2男輕傷拒送醫

警察士氣低落　黃宗仁嗆黑道：好膽嘜走！

腎臟名醫登山墜崖　直升機吊掛下山

2資深媽媽養出10警察子孫　警政署表揚

第二波桃園好市券　5/7日開放登錄

大園仁壽宮母親節公演「神農觀天」　看戲送好康

台南水道博物館鳳凰花盛開

屏東監理站提前繳納汽燃費　3重贈獎活動又來囉

內埔「車輛暫停卡」貼心又窩心　鄉親稱「讚」

雲林新冠狀病毒疫苗施打地點增3處　衛生局籲踴躍施打　

第2期智慧路邊停車計費系統BOT案簽約

更多熱門

相關新聞

用手折出的微型紙雕藝術

用手折出的微型紙雕藝術

來自日本東京的藝術家小野直樹（Naoki Onogawa），畢業於京都工業大學建築系，也許是受到建築專業的影響，他的作品總是充滿著令人驚嘆的結構，這次的微型紙雕盆栽系列作品，就是他表現到極致的雕塑創作之一。

台南市安平開台天后宮祈福祈雨

台南市安平開台天后宮祈福祈雨

紓緩搶救太魯閣號壓力　基隆特搜隊慶安宮祈福

紓緩搶救太魯閣號壓力　基隆特搜隊慶安宮祈福

當許願池？ 陸男登機時丟6枚硬幣「祈福」致航班取消

當許願池？ 陸男登機時丟6枚硬幣「祈福」致航班取消

背離世6汪照遶境！4天步行160km：苦行我來

背離世6汪照遶境！4天步行160km：苦行我來

關鍵字：

關山警分隊長維安天后宮遶境祈福

讀者迴響

熱門新聞

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

丟30萬買航運股「賺1100萬」操作方式曝：沒賠過

5人聚餐2500元！他拿7折券「我不出錢了」全場錯愕

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

鼓鼓沒罵髒話！《全明星》工作人員幫喊冤：他被誤解

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面