台東關山警分隊長親率護維安　天后宮媽祖遶境圓滿落幕

▲▼ 台東關山警分隊長親率護維安，「天后宮媽祖平安祈福遶境活動」圓滿落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮天后宮於日前舉辦「媽祖平安祈福遶境活動」，共計有7個宮廟、10餘個陣頭參加，總計約6百人共襄盛舉；關山警察分局於期前協調、期中約制，自清晨7時起至晚間0時左右結束，整場活動秉持「交通順暢、人員安全」及「分區負責、全員機動、優勢警力」等原則，執行維安及交通秩序整理等勤務！縣長饒慶鈴於晚間8時20分左右蒞臨會場參與扶鑾轎，並為台東縣縣民祈福；因活動於疫情期間，執勤官警也全程配戴口罩，參加活動宮廟均以「實名制造冊」，俾利後續健康追蹤管理。

關山鎮天后宮已有百年歷史，儼然已成縱谷地區信仰中心，農曆3月23日為「媽祖生」，因去年新冠肺炎疫情關係，媽祖平安祈福遶境活動停辦，今年因疫情稍緩，決議所有參與人員均須「實名制造冊」，俾利於後續健康追蹤管理才順利開辦。關山警分局亦擔負整場活動維安及交通秩序任務，期間參與多場期前協調會，並於期中由偵查隊及轄區分駐(派出)所至參加遶境活動宮廟陣頭實施約制。為維護台9線交通順暢及行車安全，以及整場活動之維安，由分局長余中義親率同仁嚴正執法，活動最終於0時左右，在宮方鐘鼓齊鳴下祥和落幕！

關山警分局表示，此次關山鎮天后宮所舉辦的「媽祖平安祈福遶境活動」，是縱谷地區的年度盛事，參與的宮廟及人數也頗多，感謝所有參與宮廟人員謹守分際，使整場活動在祥和的氛圍下圓滿落幕！也感謝警察局局長趙瑞華對於所有戮力執勤同仁的慰勉；本分局將秉持ISO9001「沒有最好、只有更好」的工作精神，全力維護民眾生命財產安全。

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