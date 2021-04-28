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紓緩搶救太魯閣號心理壓力　基隆特搜隊慶安宮平安祈福

▲基隆特搜隊慶安宮平安祈福 紓緩搶救太魯閣號隊員心理壓力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆特搜隊慶安宮平安祈福，紓緩搶救太魯閣號隊員心理壓力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台鐵太魯閣號408車次4月2日上午9時28分於花蓮縣秀林鄉「清水隧道」出軌事故搶救辛勞，基隆市慶安宮由主委童永及各委員特於28日上午，針對基隆市支援特搜隊人員16名、義消特搜人員5名，進行平安祈福儀式，以求救災人員平安、順心。

太魯閣號408車次高速撞擊出軌事故，搶救現場局限空間，隧道內一片漆黑，車體都扭曲變形了，搜救人員只能利用狹窄的空間，搜尋生還者，並於車廂內外找尋殘肢，這場災害造成車上乘客傷亡慘重，救災現場，只能用慘不忍睹、怵目驚心。

▲基隆特搜隊慶安宮平安祈福 紓緩搶救太魯閣號隊員心理壓力。（圖／記者郭世賢翻攝）

救災人員返隊後，為防止出現創傷後壓力症候群，壓力難以釋放，消防局也聘請專業心理師，並針對救災人員進行協談、諮商關懷，以慰身心。

消防局長陳龍輝表示，非常感謝慶安宮童主委及各委員，替基隆市特搜人員舉辦平安祈福儀式，期能藉由儀式，為救災人員淨化心靈，讓救災人員未來執行任何勤務都能平安順利完成任務。

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