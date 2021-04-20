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當許願池？　陸男登機時丟6枚硬幣「祈福」致航班取消

▲機場工作人員撿起乘客丟擲的6枚硬幣。（圖／翻攝北部灣航空微博）

▲機場工作人員撿起乘客丟擲的6枚硬幣。（圖／翻攝北部灣航空微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸北部灣航空的GX8814航班16日起飛前被工作人員發現地面有硬幣。經機組人員詢問後，一名王姓乘客承認在登機時，出於「祈福」目的向飛機投擲了6枚用紅紙包裹的硬幣。基於安全考量，北部灣航空決定取消該航班，導致機上148名乘客因此無法成行，王姓乘客也直接被帶回機場公安局調查。

▲大陸北部灣航空一名乘客登機時朝機身丟擲硬幣，導致班機取消。（圖／CFP）

▲大陸北部灣航空一名乘客登機時朝機身丟擲硬幣，導致班機取消。（圖／CFP）

據北部灣航空今（20）日發出的消息指，4月16日晚19時許，北部灣航空GX8814濰坊-桂林-海口航班在起飛前的檢查中發現地面有硬幣。經機組人員詢問後，座位號為36J的男性旅客王某承認在登機時出於「祈福」目的向飛機投擲了6枚用紅紙包裹的硬幣，隨後相關人員將6枚硬幣全部尋回。

航空公司工作人員表示，硬幣如果被吸入發動機核心部位，很可能會與發動機高速轉動的葉片發生碰撞，極易導致發動機失速，甚至停止運轉，從而釀成慘劇。硬幣假使進入發動機，飛機必須停飛檢查。

此外，由於不知道硬幣的數量和位置，或者硬幣的位置太靠近內側，只能拆除發動機部分零件進行檢查操作，這個過程產生的費用可能會有數萬元。

「朝飛機丟硬幣」的事件在大陸層出不窮，包括雲南祥鵬航空、天津航空及南方航空都曾發生過類似事件。外界分析，產生這類行為的乘客多半都是出於迷信，在登機時朝機身丟擲硬幣可以讓班機平安順利，類似許願池的概念，不過，卻忽略這類行為反倒是成為飛航安全的隱憂。

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