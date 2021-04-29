台南市安平開台天后宮「祈福祈雨祭典儀式」　虔誠禮敬上天廣布雨解旱

▲台南市安平開台天后宮舉辦「祈福祈雨祭典儀式」，由市長率領市府局室局長、各區公所區長、地方市議員、里長與地方各宮廟代表等共同參與，採古禮祈雨祭雨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平開台天后宮29日上午10時在廟內舉辦「祈福祈雨祭典儀式」，由市長率領市府局室局長、各區公所區長、地方市議員、里長與地方各宮廟代表等共同參與，採古禮祈雨祭雨，盼能以虔誠禮敬上天廣施德澤佈雨解旱。

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今年初來，台灣上空不降雨，造成旱象嚴重，安平開台天后宮多次向「安平媽」請筊，盼能辦理祈雨法會，但一直沒獲得允筊，10多天前再次擲筊，獲得「安平媽」允筊，並指定在29日辦理祈雨法會，按古禮，廟方於3天前（即26日晚上戍時）「設天案」向上天報告祈雨的原由，「設天案」邀請民政局長潘淋煌、安平區長賴青足、市議員盧崑福等來共同向上報告，天案設好的隔天凌晨，台南上空就開始有零星的降雨，29日上午10時祈雨之前，台南上空也有降雨。

市長黃偉哲表示，有關水源要增加，人與神是共同重要，向神明是祈雨，而人則要節約用水。因水清嚴峻，不得已從4月26日起停止三溫暖、洗車業及游泳池等三行業供水，為讓水資源之利用與調配更有效率，對於民眾節約用水，市府提出獎勵措施，包括民眾可以持5、6月份的自來費與3、4月份的自來來水費比較，如果節水超過30%的民眾，可以憑此領取節水獎勵，市府祭出百萬獎金，前600戶可獲得1000元禮券，布望大家要珍惜水資源，從日常生活做好節約用水。

祈福祈雨法會於上午9時開始，先由天后宮主委盧友禮主祭「請神」科儀，10時再由市長黃偉哲率大家虔誠晉呈「雩禳請雨疏文」，朝天稟奏民間旱澇疾苦，祈求天恩施降甘露雨水滋養生民，並藉由開光上古神獸喚醒「商羊起舞」，引來雨水；該場由安平道壇高功道長王德和、王浤儒道長施以古禮祈雨祭儀，場面莊嚴隆重，虔誠禮敬上天廣施德澤佈雨解旱。

儀式最後的「商羊起舞」，由道長引領黃偉哲市長進入拜亭，左右主禮者由民政局長姜淋煌、主委盧友禮主委2位撥弄「商羊」（中國神話的雨神，傳用一隻腳跳舞就有降雨），主祭者黃市長澆灌勺水，意諭商羊起舞鳴雨，為社稷大地帶來雨水，並願：日月不蝕、水火無災；颱風無害、地震不起；凶曜退去、吉星照臨；風調雨順、國泰民安；烽煙遠離四海太平；五穀豐登三星拱照；士農有喜、工商倍利；礦業增產、金融順利；四時無災、八節有慶。

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