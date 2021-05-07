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「7杯飲料自己搭電梯」外送哥傳1句消失！他怒公審...網卻打臉了

▲「7杯飲料搭電梯」外送哥傳1句消失！他傻眼公審...網卻打臉了。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲外送員將飲料放電梯後，直接閃人。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友叫外送飲料，結果外送人員傳訊表示「已抵達」後，就直接閃人，並將7杯飲料放電梯裡，傻眼的他發文抱怨，引起兩派論戰，有人建議客訴，但大部分網友都認為，問題在原po身上。

網友今在「爆怨2公社」直呼，「外送大哥！你傳了你人已抵達，之後人不見蹤影，放在電梯裡面是哪招？不想送上樓還是怎樣，真的可以說一聲耶；重點是，我都還沒取到餐，你直接按我已取餐？」

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從畫面中可見，7杯手搖飲被放置在電梯角落，加上設施老舊，讓人瞬間毛毛的，而原po也不禁吐槽，「每個月平均叫50次左右的外送。只有今天讓我覺得，最奇葩的就是你。」

對此，不少內行一看便知問題出在哪，直言「買得起五十嵐買不起袋子」、「買7杯就多買個袋子吧！疫情當前，能少接觸外送員也好」、「徒手拿那麼多杯，是誰都會不爽，下次記得買個袋子」、「為省錢不買購物袋，外送人員怎麼拿你告訴我？雖然他放電梯送上樓是不對行為，但真的兩方都有待改進」、「這麼多杯...不錯了，還沒打破」。

還有不少網友笑回，「電梯已經幫送上樓了」、「其實他站在旁邊，你沒看到而已」、「飲料自己搭電梯」、「因為電梯有鬼」、「這電梯晚上到了，很適合鬧鬼」、「嚇死，不知道的還以為要在電梯內拜給誰咧」；另外，也有人站在原po這邊，表示「別用刷卡的，他就要乖乖上來了」、「負評他，太瞎了」、「這誇張了」。

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