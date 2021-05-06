3種「健康飲料」竟然超易胖！　減重達人公開取代秘辛

▲每到夏天就有更多民眾開始減重計畫。（圖／Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

近年來許多減肥法開始風行，但並非所有人都有顯著的成效，在YouTube擁有近11萬人訂閱的「減重教練計太」（ダイエットコーチ計太）就提醒，3種想瘦身時應該盡量避免的飲料，並提出各項取代方案。

根據《朝日新聞》網站AERA dot.報導，計太指出，因為飲料是液體，喝入體內後能很快地通過小腸、被吸收，但同樣卡路里的固體食物就能在胃裡停留較久，形成飽足感、降低食慾，所以建議減重時應避免喝飲料。

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▲專家指出，乳製品是減重地雷。（圖／unsplash）



計太提醒，有3種飲料雖然乍看之下健康、對身體好，但卻是瘦身地雷，包括運動飲料、營養機能飲料、牛奶及乳製品。

計太表示，運動飲料中含有大量的糖，除非是從事高強度訓練或運動量很大的人，其他人都應避免飲用，另外，營養機能飲料中其實含有糖、咖啡因，如果又喝了咖啡很容易造成咖啡因過量，孕婦更要特別當心。

▲能量飲料也有礙瘦身。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



喝牛奶則是「同時攝取糖和脂肪」，更容易發胖，計太建議，如果要在減重時喝飲料，應該以百分之百的純果汁取代運動飲料，用天然糖取代精製醣；喝黑咖啡取代營養機能飲料，但要注意不能過量；喝豆漿或杏仁取代牛奶，雖然都有脂肪，但前者對身體較有幫助。