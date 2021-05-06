火鍋吃到飽！見30種飲料任你喝「以為走到賣場」　內行驚：是陷阱

▲冰箱刷整排飲料，任客人暢飲！（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

「吃個火鍋以為來到大賣場！」高雄一名女網友驚呼，日前去左營區某火鍋店用餐，主打吃到飽，結果走到飲料區時，赫見琳琅滿目的鋁箔包裝飲料，以及各式水果甜點，引發網友暴動卡位，「像極了學校福利社！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》分享私藏美食，是當地超夯的吃到飽火鍋店，可說是肉食主義者的最愛，不過更狂的是，走進Buffet的冰箱區域，映入眼簾的是各種飲料，光是口味就多達30種，讓原PO陷入選擇困難。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，甜點有布丁、愛玉與豆花，業者還貼心切好水果，任由客人吃好吃滿，原PO瞬間眼花撩亂，不禁笑虧「吃個火鍋以為來到大賣場！」

好康文曝光後，引發一票吃貨大讚，「像極了學校福利社」、「誠意十足」、「還不錯欸 選擇很多，小瓶又不會浪費，口味可以一直換」、「以前的千X火鍋飲料也不少 現在只剩下零星幾瓶而已」、「第一次看到這種切好的水果，用夾的賣，沒有包裝好」。

▲網友也驚呆！（圖／翻攝爆廢公社）



不過內行人曝背後陷阱，「甜飲料會增加飽足感，吃到飽餐廳的陷阱」。確實如此，過去有廚師揭密「吃到飽4大騙術」就是要客人難回本，其中重口味的品項就容易讓人口渴，吃多了會覺得很鹹，就想喝東西，飲料隨便喝，喝多了也飽了。