困故障電梯無人理！13歲少年自救失敗　「墜7F慘死」躺2hrs被找到

記者鄭思楠／綜合報導

電梯殺人事故層出不窮！4月3日傍晚，福州某電梯大樓驚傳一起電梯事故，一名13歲少年帶著雨傘，提著晚餐回家，沒想到在坐電梯途中遇到了故障，等了一段時間無人來救援，最後嘗試自救失敗，全身變形慘死。

據《海峽都市報》報導，事發於福州藍灣雅境小區。據社區住戶描述，3日傍晚，發生意外的這名男生外出買飯回來，乘坐電梯按到2樓。沒想到，該電梯突然升至7樓與6樓之間停住，門也沒有打開。

▲13歲少年遇電梯故障墜亡。（圖／翻攝自海峽都市報）

之後，男生用隨身攜帶的長柄雨傘撬開電梯門，從不到50公分高的空間鑽出電梯，隨後發生了意外，不幸墜亡。

事發後，家屬通過電梯攝影機畫面看到，電梯卡住後，少年曾按下緊急按鈕，但沒有任何反應，在18時34分許，孩子鑽出隨後發生了意外。

有住戶透露，出事男生在事發後2個小時才被發現，當晚10點左右，發生意外的男生遺體已運走。

▲家人在群組控訴。（圖／翻攝自海峽都市報）

還有住戶表示，社區電梯有十幾年了，經常出故障，即便修好了，不一會又壞了，「我都衝到管委會去要求他們修，換新配件，但是沒用，他們不想花這個錢。」

而此次出事的電梯在5月1日就發生故障，2日有人來維修，但沒有修好。然而，管委會方面當時也沒有張貼任何電梯故障告示或採取停電等措施。

▲管委會空無一人。（圖／翻攝自海峽都市報）

目前，大樓管委會空無一人。社區王姓負責人表示，她曾到事發現場，通過攝影機畫面，她發現該男生並沒有按到「緊急按鈕」，而是按到了左下角「報警按鈕」，因該按鈕早已失效，所以沒有接通管委會處。

目前，警方已到現場進行勘驗，還在進一步調查中。