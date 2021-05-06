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叫外送牛肉麵！自稱常客「請幫我加肉」　店家傻眼：她哪位？

▲桃園市林姓美食外送員去年2月間送餐至龜山區某住戶，見少女獨自開門，攀談後趁機襲胸摸下體，隨即迅速逃逸。（示意圖／免費圖庫pexels）

▲外送訂單自稱「常客時常回購」，要求店家多送東西，讓網友看了都傻眼。（示意圖／免費圖庫pexels）

實習記者陳妙津／綜合報導

外送員和餐飲業都時常要面對不少奇葩客人。有業者便在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享，近日接到客人的外送訂單，內容還備註是店內常客，稱「常常回購」，要求店家「加一點肉和內容物」，讓他傻眼直呼「還真不知道她是哪位」。

一名男子在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出一張訂單，從原PO分享的截圖可見，客人點了一碗小碗的牛肉麵和一份燙青菜，上面除了註明要「少筋多肉」外，還表明自己是「本店常客，常常回購」，要店家「再幫我加一些肉品及內容物，感謝」，讓原PO大傻眼，並寫下「還真不知道她是哪一位耶，她後來有下單，但我還是照正常出餐！」

▲外送訂單自稱「常客時常回購」，要求店家多送東西，讓網友看了都傻眼。（圖／翻攝自FB／外送員的奇聞怪事）

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▲▼店家曬出訂單畫面，讓不少網友都感嘆「人不要臉天下無敵」，還意外釣出疑似遇到同一名奧客的苦主。（圖／翻攝自FB／外送員的奇聞怪事）

▲外送訂單自稱「常客時常回購」，要求店家多送東西，讓網友看了都傻眼。（圖／翻攝自FB／外送員的奇聞怪事）

網友看了也傻眼驚呼「人不要臉天下無敵」，「有時會有這種自以為熟客的，但會被店員記住通常是因為他很奧！」、「很多客人都不知道成本很高，然後『不合理』要求一堆」、「多加一些內容物但沒有說什麼內容物吧」、「想多加內容物，廚餘裡面，隨你挑」、「乞丐嗎」、「你回他：本店老闆，再幫我加些錢，感謝」。

還有人點出關鍵表示，「熟客就不應該訂熊貓，還讓店家被抽%，應該直接到店裡，消費才對」，讓原PO心有戚戚焉地回應「我還真不知道她是哪位熟客」。也有網友貼出類似要求訂單驚呼「我們是不是遇到一樣的」，讓其他網友都傻眼苦笑。

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