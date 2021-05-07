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清零3採唾液遭疑不準！陳時中嘆「要顧感受」：頻頻戳鼻不舒服

▲▼指揮中心5/1記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

華航案目前累計29人確診，中央流行疫情指揮中心已啟動「清零計畫」，提升華航機組員檢疫措施規格及配套。不過，有外界質疑，清零是否「做半套」？且5次採檢有3次是以唾液檢驗，擔心有不精準的情況。對此，指揮官陳時中在今（7）日記者會上強調，雖然唾液比不上咽喉，但基本上沒有差很多，而且這是在兼顧防疫之必要及相關人員的接受度上所做出的決定。

指揮中心6日公布，為提升華航機組員檢疫措施規格及配套，入境旅遊疫情第三級地區（長程航班）要做5天居家檢疫+9天加強版自主健康管理，第5、14天採檢「咽喉／鼻咽拭子」，第7、9及12天採檢「深喉唾液」。另當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區（短程航班）則是檢疫14天一般自主健康管理，第7天採檢「深喉唾液」，第14天採檢「咽喉／鼻咽拭子」。

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▲華航類包機。（圖／華航）

▲指揮中心宣布啟動華航「清零計畫」，機組員檢疫措施規格升級。（示意圖／華航提供）

對此，桃園市機師工會質疑，「清零計畫」只做半套，認為機組員應都至少完成14天以上「不派飛執勤」等。陳時中在記者會上被問到相關問題時則回應，檢疫時間當然是愈長愈好，但是也要考慮客觀因素，因此才會隔離採檢一起合併，希望可達到清零效果。

另外，有外界認為，5次採檢有3次是唾液，精準度是否足夠？陳時中則說，唾液當然是比不上咽喉，「但沒有差很多」。他提到，「2天、2天戳一次也不是那麼舒服」，這些規定是在兼顧防疫及檢驗必要下，及相關人員可接受度上，討論出的方式。

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