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日本新冠重症人數創新高　大阪高齡設施爆群聚61確診14死

▲▼ 日本街頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日本疫情未見減緩。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本新冠疫情未見趨緩，新冠重症患者人數來到1131人創下歷史新高，而大阪府門真市一處高齡者設施自上月中旬以來，包括職員、入住累計61人確診，但截至6日已有14人不幸死亡，其中部分死者因無法住院接受治療，只能在設施內進行療養，最終過世。

綜合日本放送協會（NHK）、讀賣新聞等日媒報導，這間高齡者設施最多容納44人入住，在4月11日發現2名入住者發燒後，依據PCR檢測結果得知確診新冠，此後感染狀況擴散，總計39名入住者及22名職員染疫。截至6日已有14人染疫病歿，迄今死者人數占總體入住者人數約三分之一。

日本關西疫情逐漸擴大，依據大阪府7日公布最新數據，府內新增1005人確診、50人染疫死亡，單日死亡病例數創下新高。

另據厚生勞動省7日公布的統計，因染疫使用人工呼吸器及在加護病房接受治療的重症患者人數已來到1131人，識字疫情爆發以來新高。

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