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紐西蘭把機組員列優先接種　機師曝紐西蘭防疫作為：連X光機都不放過

▲奧克蘭機場,紐西蘭,機場,海關,旅人,旅行,出國,行李檢查。（示意圖／記者陳涵茵攝）

▲紐西蘭奧克蘭機場。（示意圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

華航機師、諾富特員工染疫一案延燒，重創台灣防疫。台北市長柯文哲日前直言，應該讓機師等類人員第一優先施打，而非醫護人員，直言中央防疫策略有問題；但此發言引來疫情指揮中心專家諮詢小組成員李秉穎諷，世界各國都是醫護優先，「把機師列第一，會被國際笑死」。

但根據澳洲「洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）」發表的全球防疫調查，排名全球首位，且和台灣一樣四面環海的紐西蘭，就是把邊境管理檢查、檢疫點相關工作人員及航空飛航人員及其同住人等，都排在接種計畫的第一位。

有機師便表示，新冠肺炎疫情延燒1年多，為什麼紐西蘭防疫成績可以一直名列前茅，台灣反而退到第5名？每個國家對於防疫策略的選擇不一樣，主導防疫策略的官員應該隨著世界與時俱進，而非只是打口水仗。

紐西蘭機場防疫超嚴　勤換手套口罩、連X光機也消毒

不具名機師指出，以紐西蘭為例，從在機上開始，便用塑膠帆布把駕駛艙、載貨艙隔開，避免多餘的接觸增加風險。接著下機後，隨即搭上專用機場巴士一路抵達入境檢查關卡，過程中都有全副武裝的專人「嚴格」監管。

到這部分或許還看不出差異，但該機師觀察，紐西蘭的防疫工作之所以能在全球名列前茅，從細節與成本上就能看出差異。在入境過程中，第一站會先檢核入境申報卡、新冠肺炎檢核資料，第二關就是常見的海關站點。上述的過程中，「每完成一位入境者的檢查，相關工作人員便會把身上所有口罩、手套換新，甚至連電腦都要做清潔」，對於防疫的態度非常一絲不苟。

此外，紐西蘭對於防疫要求連行李也不放過。該機師分享，紐國是規劃在行李檢查的同時繳交7日內的PCR檢測結果，檢查護照的同時會比對PCR的內容，同一時間，會有專人將行李扛去過X光機。值得一提的是，過完X光機後，馬上開始針對X光機消毒，避免有依附在行李上的病毒殘留，防止擴大傳播。

▲▼紐西蘭將航空、邊境人員等列為第一優先施打疫苗對象。（圖／截自紐西蘭衛生部網站Ministry of Health Manatū Hauora）

▲紐西蘭將航空、邊境人員等列為第一優先施打疫苗對象。（圖／截自紐西蘭衛生部網站Ministry of Health Manatū Hauora）

防疫從邊境做起　紐國讓機師、邊境人員優先打疫苗

根據資料，紐西蘭政府防疫策略以接觸風險，做為參考基準，考量病毒在國境外肆虐，因此邊境機場、港口是首要需阻絕的傳染途徑，因此面對旅客的邊境管理與檢查人員、防疫旅館的工作人員、出入外國的航空公司人員，都放在疫苗接種的第一順位，因為這些人的感染風險最大。

先完備這些高風險族群及其同住者保護，才能增加阻絕病毒於境外的機率，防止形成防疫破口，擴散到境內導致社區感染等。接著風險次高的醫護人員是放在第二施打順位，保護醫療人員，避免醫療體系崩潰。

機師指出，在紐西蘭幾乎沒什麼人戴口罩，西方國家，尤其美國、歐美等地是看不到的，為什麼可以做到國民幾乎不戴口罩？一樣海島型國家，守住海、空關卡點的話，就沒有太大問題。紐西蘭的防疫經驗，可供台灣借鏡參考。

疫情爆發後往來台灣、國外多次，機師強調，台灣的防疫紀律還是很好，但在機場的防疫狀況有很多問題，機場檢疫人員、免稅店人員、航警、海關到防疫計程車司機，到底有沒有打疫苗或是做好防護？現狀是，航空機組員、邊境人員等，並非第一順位施打對象；此外，國人施打疫苗的意願低，在前線邊境的工作人員，也普遍沒有施打。

機師認為，各國防疫都有一定水準，施打疫苗的規劃、機場作為的不同，只是在策略選擇上不一樣，過去台灣的防疫成績優秀，但病毒不斷在演變，同時還需考量經濟層面，因此防疫策略應該與時俱進，參考各國作法，避免停滯不前，避免病毒「逆襲」。

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