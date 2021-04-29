出彰化站找不到火車票！她著急狂翻口袋　「背後一道聲音」解救

▲原PO感動找到車票。（示意圖／記者賴文萱攝）



記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享搭台鐵到彰化，準備出站時卻找不到火車票，正當她準備打電話求救時，突然聽到一道聲音解圍，讓她直呼「謝謝你，我差點嚇死了」。

「不知道大家有沒有車票不見的經驗？」當事人28日在「爆廢公社」臉書社團說，要出車站時，把票投進機器後，機器的門瞬間關上，聽到驗票人員說「妳的票是錯的，妳後退。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我拿回票後，移動到一旁，什麼情況？是我還沒睡醒嗎？」原PO表示，看了看車票，是早上搭去屏東潮州的票，「因為我車票都放在同一口袋，接著，我開始翻口袋、背包、錢包，每個地方都翻遍了，就是沒有另一張車票。怎麼辦？我的車票記得放在口袋？怎麼會不見？」

原PO指出，用慌亂又無助的眼神，看向驗票人員，想要求救，「他把頭撇向一旁，嗯！求救失敗！正在我準備打電話求救時，一道聲音出現了，『小姐，請問妳是從哪邊來的』？」

▼當事人十分謝謝車長。（圖／資料照）



原PO說，轉頭一看是一名小哥，看他的穿著應該是車長，自己用顫抖的聲音說，「潮......潮州......」，聽到對方說「這個車票應該是妳的，掉在車上。」

原PO激動接過車票，「謝謝你，我差點嚇死了，想說車票怎麼不見了。」她直呼，對方給了她車票後就轉身離開，留下一個帥氣的背影，「超感謝這個車長的啦！要是沒有他，真的不知道怎麼出站。雖然台鐵之前給了我很差的印象，但因為這個小哥，加分了不少。」根據她貼出的車票照片，是從潮州搭到彰化。

對此，有網友留言，如果找不到車票，補票而已。原PO回，「那我不就要再花500多塊？還好有找到，不然好幾天的飯錢就飛了。」

也有人分享類似經驗，「我之前是高鐵！！我還想說是不是連垃圾一起丟到垃圾桶，在那邊翻垃圾XD，結果也是車長姐姐問我是不是車票不見，瞬間從她的手上變出來超感動。」原PO回，「我本來想說要跑回車上找，因為是終點站會停留比較久，那種感動我懂。」