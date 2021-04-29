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最強女雨神台東玩3天都下雨　回南投「西部一夜藍了」！網求環島

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友29日一早在臉書「爆廢公社」PO文表示，自己一年只出遠門一次，結果到台東玩3天都下雨，一回南投，雨也跟著回來，讓她超級無言。不過，大多數網友看完文章，紛紛留言開玩笑，拜託她蹺班到全台水庫巡迴旅遊，「台灣需要妳！」

▲▼高雄下雨。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

▲高雄日前也下雨了。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

原PO貼出一張中央氣象局29日的累積雨量圖，短短5個半小時，台灣北部、中部已經呈現「一片藍」；她無奈表示，之前去台東玩3天，走到哪都下雨，現在回到南投，結果雨也跟著過來了，「嗯，你愛下就繼續下吧！」

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沒想到原PO這個「超吸雨」的體質一公開，網友們紛紛留言希望她能到水庫附近走走，「麻煩妳蹺班巡迴全台水庫」、「妳應該去水庫住3個月的，薪水國庫支出」、「政府要補助旅遊津貼給妳環島了」、「台灣需要妳」。

對於網友們的玩笑，原PO也幽默回應，自己一年只能出遠門一次，而且不敢睡帳篷，真的沒錢也沒閒幫忙祈雨，不過，因為家裡也有停水的經驗，家人覺得很受不了，所以也很希望這次的雨都能下在水庫集水區。

▼原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

台灣最強女雨神！台東玩3天雨狂炸　回南投「西部一夜藍一半」（圖／翻攝自臉書爆廢公社、中央氣象局）

▼全台29日0時至9時30分的累積雨量圖。（圖／中央氣象局）

台灣最強女雨神！台東玩3天雨狂炸　回南投「西部一夜藍一半」（圖／翻攝自臉書爆廢公社、中央氣象局）

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