老闆強打「36.8萬豪車」送媽媽　網見真面目狂讚：去菜市場很拉風

▲母親節要到了！（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

母親節要到了，想好要送媽媽什麼禮物了嗎？很多人第一時間可能會想送保養品、衣服或是直接包紅包，不過近日就有業者腦洞大開，推出要價36.8萬元的「堆高機」，強調買這台車送媽媽，「保證孝心100%」。貼文曝光後，立刻引發熱議，還釣出不少公眾人物留言朝聖。

「買堆高機送媽媽，保證孝心100%！」南投某堆高機業者搭上母親節送禮熱潮，推出專案價36.8萬元的「3噸柴油堆高機」，讓做人兒女的消費者可以藉此表達孝心。不過，堆高車通常是工廠、倉儲等處需要裝卸貨物時才會用到，拿來送給媽媽確實讓人感到狐疑，因此宣傳文一出，就引來不少網友朝聖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲業者推出36.8萬元的堆高機。（圖／翻攝自Facebook）

網友紛紛留言回應，「買這個給我媽，她一定感動到說不出話」、「媽媽開這個去市場一定是全場焦點」、「我媽去年收到這個之後，把鄰居都剷走了，超開心的」、「老公、小孩不聽話，直接一車剷掉」、「買這台送媽媽，去菜市場一定是最亮眼的主角」、「是不是該買一台給老母了？不然每次去好市多，買太多都扛不動」、「這個比老人電動車瞎趴（時髦）多了，開出去都有風」。

此外，貼文也釣出不少名人留言，鬼才阿水表示，「我跟我媽說想要買來送她，她說剛好可以用這台送我出門。」新竹市議員李妍慧回應，「讚喔！不分性別，辛勤工作的人最棒。所以突然不太懂為什麼要送這個給媽媽？有附贈考照課程嗎？」焦糖哥哥（陳嘉行）也笑稱，「以後爸爸媽媽接送小孩上學或出門買菜，都不用擔心安全跟載不下的問題了。」

▼不少名人都幽默回應。（圖／翻攝自Facebook）