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5月芬芳康乃馨　嘉藥師生校友齊賀母親節快樂

▲嘉南藥理大學推動「手作母親節禮物」活動，台南市校友會理事長陳皇宇，也帶領理監事團隊到母校致贈康乃馨，祝福全校教職員們母親節快樂，校園充滿感恩溫馨氛圍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學推動「手作母親節禮物」活動，台南市校友會理事長陳皇宇，也帶領理監事團隊到母校致贈康乃馨，祝福全校教職員們母親節快樂，校園充滿感恩溫馨氛圍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

5月9日是一年一度的母親節，嘉南藥理大學再次推動「手作母親節禮物」活動，就是要鼓勵同學為偉大的母親獻上親手寫的卡片與鮮花，「愛要及時」把感恩情意表達出來，而嘉南藥理大學台南市校友會理事長陳皇宇，也帶領理監事團隊到母校致贈康乃馨，祝福全校教職員們母親節快樂，校園充滿感恩溫馨氛圍。

▲嘉南藥理大學推動「手作母親節禮物」活動，台南市校友會理事長陳皇宇，也帶領理監事團隊到母校致贈康乃馨，祝福全校教職員們母親節快樂，校園充滿感恩溫馨氛圍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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嘉藥通識教育中心推廣人文藝術教育，重點培養藝文美學與生命價值，在感恩五月的母親節夕，邀請「貝克花藝工作室」的專業花藝師到校辦理「母親節盆花藝術工作坊」，帶領學生以「手作母親節禮物」為出發點，運用康乃馨、桔梗花、尤加利葉及蕾絲花，展現兒女們對母親感恩的心情，充滿生命力的花卉交織在盆器中，綻放出最美姿態，就像孩子被母親溫柔呵護擁抱而有所成長，呈現優雅花藝美學的溫柔與祥和。▲嘉南藥理大學推動「手作母親節禮物」活動，台南市校友會理事長陳皇宇，也帶領理監事團隊到母校致贈康乃馨，祝福全校教職員們母親節快樂，校園充滿感恩溫馨氛圍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於插花課極有興趣的生活系陳同學來說，學校在母親節前夕舉辦手作花藝課程令人非常興奮，因為能親手插一盆花獻給媽媽，而不是去花店買，意義非凡。現場也很多男性同學一同參與，他們小心翼翼地插出美麗作品，也擔心作品不能撐到週末回家，有的同學完成作品立即拍照傳給媽媽，希望先讓媽媽看到他精心完成的母親節禮物。

▲嘉南藥理大學推動「手作母親節禮物」活動，台南市校友會理事長陳皇宇，也帶領理監事團隊到母校致贈康乃馨，祝福全校教職員們母親節快樂，校園充滿感恩溫馨氛圍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南嘉藥校友會理事長陳皇宇與理監事團隊也懷抱滿滿的康乃馨花束到母校致贈給全校的女性教職員同仁以祝福大家母親節快樂，收到康乃馨時，學校教職員都開心又感動！陳理事長表示，長期以來，校友會與母校合作融洽，校友們也十分感謝母校長期支持與關懷校友會運作，因此特別以母親節致贈康乃馨的活動來表達謝意。

▲嘉南藥理大學推動「手作母親節禮物」活動，台南市校友會理事長陳皇宇，也帶領理監事團隊到母校致贈康乃馨，祝福全校教職員們母親節快樂，校園充滿感恩溫馨氛圍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥校長李孫榮指出，母親節為鼓勵學生學習感恩，勇於表達謝意的節日，除了對台南嘉藥校友會到校致贈康乃馨表示感謝與欣慰外，也對該校通識教育中心結合重要節日持續開辦各種跨領域課程及舉辦多元學習的藝文工作坊表示認同，透過生活美學與節慶主題設計出相關活動，補足理工科學生普遍缺乏人文素養，希望學生能在專業學科之外多元發展，最後更要祝全天下的媽媽「母親節快樂」！

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