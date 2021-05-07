引爆畫面曝！高雄警追毒扣「土製炸彈」　炸出20公分深彈坑！

▲少年隊查獲土製爆裂物，試爆發現具有殺傷力。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市警察局少年警察隊偵辦一起毒品案時，意外查獲一枚土製爆裂物，立刻以防爆毯包裹，試爆後發現具殺傷力，製造爆裂物的李男，坦承製造2顆土製炸彈，其中1顆今年1月成功試爆，還炸出20公分深的圓形土坑，警方並在李男住處搜獲安非他命等毒品，將他移送法辦。

▲少年隊查獲土製爆裂物，試爆發現具有殺傷力 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市警察局少年警察隊今年3月間偵辦19歲朱姓嫌犯等5人販毒給青少年一案，就在執行任務時，意外在一輛被嫌犯撞毀丟棄路邊的車上，查獲土製爆裂物1枚，經將該枚爆裂物以防爆毯包裹，送請刑事警察局偵查第五大隊偵三隊試爆後發現具殺傷力。

▲少年隊查獲土製爆裂物 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方循線追查得知該爆裂物為26歲李姓嫌犯所製造、持有，經報請高雄地方檢察署指揮偵辦，專案小組人員於5日下午，持檢察官拘票前往高雄市大寮區李嫌住處，查獲黑色火藥、鞭炮一批、膠帶、火藥分裝盒、第二級毒品安非他命、疑似毒品粉末2小包(毛重58.13公克，初驗呈第二級毒品反應) 及安非他命吸食器等證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例與毒品危害防制條例案移送高雄地方檢察署偵辦中。

警方調查，李嫌疑因與人有毒品交易糾紛，仇家甚多，才會自行上網學，購買高空煙火以內部的炸藥來改造成可以手投，像棒球一樣大小的土製炸彈，以防身復仇之用，並曾至大寮區住處附近農田進行試爆，在地上留下約20公分深圓形彈坑，可見爆炸威力不小，幸好警方及時查獲未造成無辜民眾傷害。

▲李嫌遭移送。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方呼籲，煙火、鞭炮等民眾節慶常見物品，易遭不肖歹徒改造為危險爆裂物，甚且此類爆裂物主要成份為黑色火藥，它對磨擦、火花具有高度敏感性，稍有不慎極易發生意外事故，對個人甚至社會危害至深且鉅，且未經許可製作爆裂物依法可處七年以上有期徒刑之重罪，勿因一時好奇以身試法。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

高雄保齡球館驚傳持槍掃射 男手掌中彈滿地血

彎進左轉道後沒發現…高雄2騎士「撞20cm高人行道」！雙雙噴飛送醫



