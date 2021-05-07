新北升高防疫層級北市不跟進　侯友宜：把民眾放鬆心情拉回來

▲侯友宜出席2025雙北世壯運組委會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

華航機師染疫擴大匡列，目前此案累積有29人確診，重創台灣防疫封鎖線。台北市長柯文哲、新北市長侯友宜7日同台，面對華航確診機師足跡遍布雙北生活圈，新北日前宣布提高防疫等級，但北市未跟進；侯表示，自己是用最壞打算做最好準備面對防疫，且看到民眾心情比較放鬆，「期待把民眾大家的心情比較放鬆這一面拉回來」。

柯文哲、侯友宜7日出席2025雙北世壯運組委會成立大會，會後受訪被問到雙北防疫層級不同調一事，柯文哲說，防疫還是看中央公布的標準，因為中央還是資訊最多，然後再按照中央標準去微調，所以每個地方也不會差太多，因為基本上還是按照中央疫情調查結果。

但柯文哲說，在不同的地方還是情況不一樣，因為要看每個地方感染數量去做調整，「所以應該接近，但不會完全相同」。

侯友宜則表示，對新北市來講，他都用最壞打算做最好準備，雖然中央有公布一些狀況出來，但要想下一個狀況更壞的在哪裡，要提早超前部屬，所以從一開始就不是只有提升防疫層級，都是由市長親自指揮，每天必須就整個今天的疫情狀況做好應變、調整步伐，每一個希望能落實到第一線去看、去管理，讓每個防疫漏洞能夠補起來。

侯友宜說，尤其這段時間看到民眾對防疫心情有一點放鬆，這次英國變種病毒株傳播力那麼強，「期待是把民眾大家的心情比較放鬆這一面拉回來，拉回來原有的防疫」，所以政府一定是帶頭在第一線，落實到第一線去看、去要求。接下來就是母親節，期待大家一起把防疫做好

至於雙北防疫層級不同調，侯友宜最後也贊同柯的說法，每個地方防疫狀況不是那麼一樣，希望大家一起努力，台北、新北一定共同合作把防疫做好。