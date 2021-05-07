G7、法國參院支持台灣參與國際組織　游錫堃：感謝各國溫暖支持

▲法國參院無異議支持台灣加入國際組織。（圖／翻攝Taïwan en France臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

法國參議院史上首次無異議通過支持台灣參與國際組織決議文，為台法歷史性時刻，立法院長游錫堃及民進黨立委透過臉書感謝法國相挺台灣。

巴黎時間週四傍晚，法國參議院以304票贊成、0票反對，無異議通過「台灣參與國際組織工作」，擴大支持台灣參與WHO、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）與國際刑警組織（INTERPOL）等各領域國際組織。

此前，七大工業國組織（G7）對外發表公報，支持我國有意義參與國際組織，例如世界衛生組織（WHO）與世界衛生大會（WHA）。美國國務院資深官員爆料，與會人員都非常關注台灣議題。

對此，立法院長游錫堃發文感謝，因為有民主，台灣在疫情肆虐之際，團結挺過重重難關，更願意援助世界，貢獻全球民主。感謝世界各國的溫暖支持，更期待與各國國會有近一步的交流！

民進黨立委何志偉表示，這象徵著，台灣民主、自由的價值、世界晶圓場的關鍵地位，以及防疫的超高水準表現，讓台灣成為世界矚目的焦點。

何志偉認為，有價值、理念，有關鍵實績，有績優表現，自然而然就會被看見，「這不一定是最壞的時代，但卻是最好的時代」，他也謝謝法國的朋友。

我駐法代表處透過臉書粉專發文慶祝「台法歷史性時刻」，也感謝法國多位參議員長期賣力支持台灣。