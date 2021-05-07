質疑中央為華航改檢疫規則　柯文哲爆立委關說：專家被唬弄沒人認帳

▲柯文哲出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會成立大會暨第1次組織委員會籌備會議。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

華航機師染疫擴大匡列，目前此案累積有29人確診，重創台灣防疫封鎖線。台北市長柯文哲7日表示，防疫規劃不是不能改，但相關配套要調整，最擔心政治凌駕專業，比如哪個立委來關說，專家都不知道，出事就大家都不認帳，「華航跟長榮用同樣的標準？華航跟其他航空公司標準一樣？每次改規則，有專家背書？問下去一定倒」。

華航機師染疫擴大，4月20日發現2名貨機機師染疫開始，延燒至5月6日，短短16天已累積29人確診，其中有17人是沒出國史的本土個案，重創台灣社區防疫，威脅程度瀕臨「社區感染」，大大考驗台灣的防疫成果。

台北市、新北市將在2025年共同舉辦世壯運，7日舉行組委會成立儀式，雙方市長柯文哲、侯友宜皆出席。會後受訪時，被問到華航機師一案的疫情狀況，柯說，防疫過程中一定會遇到問題，遇到問題就討論，只是有一點，不要政治凌駕專業，政策應該給那些顧問專家看過，大家同意才執行。

柯文哲說，所以他才講，航空人員防疫的規則，從一開始是14天，後來變7+7，後來變5+9，再變3+11，「我不相信我以前那些同事會對這個背書，如果要背書的話，他一定要有對應的改變，比方說管理」，所以還是那句話，有政策上的決定，但是給那些專家確認過會比較安全。

一旁的侯友宜則說，不論是柯市長或中央所訂的方向，都要面對的是整個防疫過程中，要不斷去調整，「因為危機隨時會發生，你所訂的SOP、訓練，不可以是一成不變」，哪個地方突然有高風險、染疫嚴重，而且可以看到那是危機，那就要趕快調整，包括施打的順序、漏洞補足。

侯友宜強調，其實危機沒有固定1就是1、2就是2，沒有那回事，狀況在哪裡就要立即處理，「發現問題趕快面對、解決它，這才是最重要的」，中央訂的施打順序，除了尊重以外，如果看到問題出來，就要趕快做好調整步伐。

另外，記者也問到，夫人陳佩琪稱，是因為怕航空公司倒閉，因此才把檢疫其縮短？柯文哲說，要改3天也不是不可以，但是動線、管制辦法以及打疫苗的順序就要調整。

柯文哲強調，防疫一定會遇到問題，也有變通的辦法，但是這種變通辦法還是給專家看過一遍，「我最擔心的就是政治凌駕專業，比如哪個立委來關說，那些專家都不知道，然後就被呼攏過去，然後就出事，出事就大家都不認帳」。

柯文哲說，只要問幾個問題就好，華航跟長榮用同樣的標準嗎？第二條，華航跟其他航空公司的標準一樣嗎？還有，每一次在改規則，有沒有專家背書？問下去一定倒了。

最後，侯友宜也讚聲，柯市長每次都是善意提醒，因為柯市長是比較在乎規矩訂定的過程要多聽專家學者意見，由其專家學者幾乎每天都在開會，每天針對不一樣的危機要採取不同的策略跟方向，提出來讓大家覺得這是足以讓我們防疫做得更好，「所以我相信柯市長是很善意的告訴中央」。