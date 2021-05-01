　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

買貓跳台驚見「米奇一家」　女收納師崩潰爆料！業者委屈喊冤

▲買貓跳台驚見「偷渡母子鼠」　收納師崩潰爆料！業者委屈喊冤。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲王小姐將買貓跳台附贈「母子鼠」的過程貼上爆料社團。（圖／翻攝《爆料公社》，下同）

記者陳凱力／新竹報導

有一名新竹網友去年1月間在桃園一家寵物用品店買了貓跳台，回家拆封後發現還偷渡了「母子鼠」，向業者投訴後又轉上爆料發文，業者不堪名譽受辱，同樣在爆料發文反擊。事隔1年多，雙方對簿公堂，都獲不起訴處分，這名女網友說，自己的要求很簡單，要業者道歉，賠償損失；業者則表示，很有誠意要解決，甚至半夜衝新竹抓老鼠，只是對方要求越來越多，無奈幫也幫不完。

有王姓女網友在臉書社團《爆料公社》發文爆料，去年1月間自己到桃園某家寵物用品店購買一組貓跳台，回家拆封後卻看到「附贈」一隻活體大老數，大老鼠身手矯捷，一下子咻~的就跑到廚房躲起來，更悲傷的是，這名網友還發現紙箱內還有來不及逃走的老鼠小baby，讓他直呼「買個貓跳台，居然還附贈一隻大老鼠，及剛出生的小老鼠！真的是太噁心！」。王小姐友立刻聯絡店家，要求業者要派人來抓老鼠，並把環境消毒乾淨。

王小姐說，因為店家一開始未積極處理，老鼠媽媽到處竄串，更在廚房隨地大小便，把環境弄得髒亂不堪，他只好把事情po到《爆料公社》尋求網友意見，之後店家才跟他聯絡，說會主動負責。

▲買貓跳台驚見「偷渡母子鼠」　收納師崩潰爆料！業者委屈喊冤。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲▼鼠媽媽到處亂竄，留下剛出生的鼠寶寶在紙箱內。

▲買貓跳台驚見「偷渡母子鼠」　收納師崩潰爆料！業者委屈喊冤。（圖／翻攝《爆料公社》）

店家向王小姐說，會帶一個很會捉老鼠的朋友過去把老鼠捉走，不過王小姐卻痛批，業者一開抓完老鼠後態度竟180度大轉變，還告訴他「很無言，未查明老鼠來源，就上網爆料，傷害商譽、還上了新聞」並說要將事件嬌油法務處理，並對王小姐提出妨害名譽告訴。

業者不甘示弱，也同樣上《爆料公社》反擊，收到同仁反映後，立刻就與對方聯絡，並非看到社團貼文，儘管對老鼠的出現持保留態度，但本著以客為尊，還是去他家幫他消毒，後來才知道對方已上爆料，傷害公司名譽，後來對方甚至威脅要公布影片，把事情鬧大。

業者說，已找消毒公司去他家幫忙消毒、把老鼠抓光，處理到他滿意為止，結果消毒公司又打來說，他家還有老鼠，「我們也無言了」。

王小姐委屈地說，自己是收納整理師，家裡一塵不染，事情發生後被店家說他帶風向誤導網友，還被網友辱罵「不要臉！過年快到了，自己懶得打掃，只想用這招賺免費的清潔服務！」，實在是污辱他的職業！

▲買貓跳台驚見「偷渡母子鼠」　收納師崩潰爆料！業者委屈喊冤。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲▼王小姐與業者分別上社團貼文自清。

▲買貓跳台驚見「偷渡母子鼠」　收納師崩潰爆料！業者委屈喊冤。（圖／翻攝《爆料公社》）

王小姐說，整件事讓他身心受創，甚至貓跳台被業者取走後也沒有退錢，直到收到不起訴處分書後，才知道當時業者派出的林店長就是老闆，自己也不要賠償，只希望對方公開道歉，還有賠償她家因老鼠造成的損失，包括流理台換新，家裡損失的物品，因為這是「老鼠帶來的損害」。

店家則說，王小姐對他們提出多項告訴，通通不起訴處分，他們很有誠意解決，甚至在半夜從桃園衝新竹抓老鼠，但王小姐要求越來越多，甚至在事件未釐清就上爆料說「店家置之不理」，店家感到無奈「幫不完，希望事件就此落幕」，同時也希望王小姐不要再利用媒體誤導大家。

▲買貓跳台驚見「偷渡母子鼠」　收納師崩潰爆料！業者委屈喊冤。（圖／翻攝《爆料公社》）

►買一送四超划算「dyson無線吸塵器」 特價9799元

►2貴婦擲千萬購竹北「最貴豪宅」　巨大鬼錘聲撞整夜怒求償

ET快訊
快訊／中正授課「學生與確診者接觸」　江宜樺回應了
福原愛激怒日本人2原因「不是偷吃」　她揭爆炸性一幕
案1128中壢按摩兩小時！3月才查獲「小姐做半套」警也傻了
陳時中證實「諾富特染疫女房務」接觸中正4師生　下午2時說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

買貓跳台驚見「米奇一家」　女收納師崩潰爆料！業者委屈喊冤

比蘇大媽強！丈夫與黑道圍標檢堅持要關他　妻拿婆婆這事救出老公

高雄男與新歡甜蜜產子！「失聯8年」妻突現身提告　他接通知超錯愕

美甲師斜槓簽賭站找白皙美女當收款員　7個月經手3750萬抽佣百萬

安平查獲「特勤級」衝鋒槍！加碼扣金牛座手槍　子彈168顆

超正直播主竟是「相親槍手」　竹科男秒被封鎖！潛水正妹揭內幕

前鎮「兩津勘吉」單身警逮手機賊　甜美少婦繪卡許願：紅鸞相近

猥褻犯強制治療9年出院繼續作案　人心惶惶…檢再聲押獲准

快訊／國一鼎金段火燒車！曳引車上「挖土機竄火光」　駕駛嚇傻急停

快訊／男子衝出派出所5警狂追　搜出粉末包！短裙女友：旅行沒了

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

前所長哽咽「對不起全國警察！」　談監視器被格式化：皆據實以告

厭世臉服務生遇上奧客大鬧餐廳　一言不合就客訴！網笑：好真實

超派米克斯狂吠誓死捍衛家園！　郵差先生調皮放慢動作悄悄離開

買貓跳台驚見「米奇一家」　女收納師崩潰爆料！業者委屈喊冤

比蘇大媽強！丈夫與黑道圍標檢堅持要關他　妻拿婆婆這事救出老公

高雄男與新歡甜蜜產子！「失聯8年」妻突現身提告　他接通知超錯愕

美甲師斜槓簽賭站找白皙美女當收款員　7個月經手3750萬抽佣百萬

安平查獲「特勤級」衝鋒槍！加碼扣金牛座手槍　子彈168顆

超正直播主竟是「相親槍手」　竹科男秒被封鎖！潛水正妹揭內幕

前鎮「兩津勘吉」單身警逮手機賊　甜美少婦繪卡許願：紅鸞相近

猥褻犯強制治療9年出院繼續作案　人心惶惶…檢再聲押獲准

快訊／國一鼎金段火燒車！曳引車上「挖土機竄火光」　駕駛嚇傻急停

快訊／男子衝出派出所5警狂追　搜出粉末包！短裙女友：旅行沒了

4年1科「海上巡境、安平會香」　5月1日在安平港登場

辦桌吃燉湯老母雞！被嘲笑「不懂世面」　網揭背後套路：戰術而已

超浮誇！台中獨賣火龍果義大利麵　整尾透抽涮滿古早味烤醬太邪惡

快訊／中正授課「學生與確診者接觸」　江宜樺：會注意自己的健康狀況

拚會考／國文得分3關鍵　挑「系統性整理參考書」可事半功倍

遊覽車司機接送諾富特員工傳發燒　衛生局：全車都穿隔離衣

蘇貞昌稱做不好要處分　柯文哲嗆：行政院長做不好誰要換掉？

印度重症病患躺床「活活燒成焦屍」至少18死！　10天4醫院淪火海

台北、上海青少年國樂團舉辦線上音樂會　跨海合奏《明天會更好》

划船甜姐兒黃義婷搶奧運門票　曾猶豫是否再戰東京奧運

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

社會熱門新聞

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

驚悚畫面曝！女高中生遭公車撞死　同學直擊嚇傻

16歲女學霸遭輾亡　父：公車靠著妹妹停下

台中女高中生遭撞死　司機：只有2個選擇

高一女赴美進修卻被撞死　父痛：整條馬路都是屍塊

輾斃高一女學霸！司機赴靈堂「8度鞠躬致歉」　

趙介佑警局「拍照PO臉書」北投分局被問到結巴：痾

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

18歲雙載機車闖紅燈遭撞飛　2人飛落水圳1死1失蹤

新北女童被「無牽繩狗」撕咬見骨　母淚：飼主是累犯

高級旅館員工「廁所不倫」打工妹　判賠40萬

三重警上酒店嗆聲　被調職後火速改名

煞車失靈！司機只能繼續開撞死人　網：不能按喇叭？

快訊／男子衝出派出所5警狂追　搜出粉末包

更多熱門

相關新聞

前鎮「兩津勘吉」警逮手機賊　少婦祝福：紅鸞相近

前鎮「兩津勘吉」警逮手機賊　少婦祝福：紅鸞相近

高雄前鎮「兩津勘吉」可不烏龍！一名少婦到小孩到夢時代玩，沒想到剛入手的蘋果手機竟然被偷了，前鎮街派出所一名被被稱為「真人版的兩津勘吉」員景警黃政豪調閱監視器，最後抓到嫌犯同時追回手機，這名少婦手繪卡片感謝，還寫下「願您紅鸞相近」，讓黃政豪不知道該怎麼說。

她未到職「薪轉戶收115萬」　出招神反制網嗨翻

她未到職「薪轉戶收115萬」　出招神反制網嗨翻

鼠寶窩懷中酣睡　柴溺愛眼神照顧

鼠寶窩懷中酣睡　柴溺愛眼神照顧

MacBook Pro爆炸！果粉曝地板燒出洞

MacBook Pro爆炸！果粉曝地板燒出洞

大汪以為「自己還小」！硬塞貓跳台酣睡

大汪以為「自己還小」！硬塞貓跳台酣睡

關鍵字：

貓跳台母子鼠老鼠寵物用品店爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

鬼澤CP 8年了！鬼鬼曬照喊話玉澤演勾回憶殺

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

瑞莎拗她來教台灣選手！「閨蜜教練」背景超狂

《7號房》鄭元燮離世！冤獄15年遺願：想活在沒拷問的世上

驚悚畫面曝！女高中生遭公車撞死　同學直擊嚇傻

抬頭驚見一線生雞！挺大圓肚休息

上班突然跑回家　竟撞見公公激戰陌生女子

快訊／諾富特群聚感染擴大？遊覽車司機發燒

印度神童最新預言曝！9月將爆第3波疫情高峰

即／中正大學全校自主監測14天　網：今天全校去參訪

16歲女學霸遭輾亡　父：公車靠著妹妹停下

快訊／中正大學4師生接觸確診者　採檢結果出爐

更多

最夯影音

更多
清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇
撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面