買貓跳台驚見「米奇一家」　女收納師崩潰爆料！業者委屈喊冤

▲王小姐將買貓跳台附贈「母子鼠」的過程貼上爆料社團。（圖／翻攝《爆料公社》，下同）



記者陳凱力／新竹報導

有一名新竹網友去年1月間在桃園一家寵物用品店買了貓跳台，回家拆封後發現還偷渡了「母子鼠」，向業者投訴後又轉上爆料發文，業者不堪名譽受辱，同樣在爆料發文反擊。事隔1年多，雙方對簿公堂，都獲不起訴處分，這名女網友說，自己的要求很簡單，要業者道歉，賠償損失；業者則表示，很有誠意要解決，甚至半夜衝新竹抓老鼠，只是對方要求越來越多，無奈幫也幫不完。

有王姓女網友在臉書社團《爆料公社》發文爆料，去年1月間自己到桃園某家寵物用品店購買一組貓跳台，回家拆封後卻看到「附贈」一隻活體大老數，大老鼠身手矯捷，一下子咻~的就跑到廚房躲起來，更悲傷的是，這名網友還發現紙箱內還有來不及逃走的老鼠小baby，讓他直呼「買個貓跳台，居然還附贈一隻大老鼠，及剛出生的小老鼠！真的是太噁心！」。王小姐友立刻聯絡店家，要求業者要派人來抓老鼠，並把環境消毒乾淨。

王小姐說，因為店家一開始未積極處理，老鼠媽媽到處竄串，更在廚房隨地大小便，把環境弄得髒亂不堪，他只好把事情po到《爆料公社》尋求網友意見，之後店家才跟他聯絡，說會主動負責。

▲▼鼠媽媽到處亂竄，留下剛出生的鼠寶寶在紙箱內。

店家向王小姐說，會帶一個很會捉老鼠的朋友過去把老鼠捉走，不過王小姐卻痛批，業者一開抓完老鼠後態度竟180度大轉變，還告訴他「很無言，未查明老鼠來源，就上網爆料，傷害商譽、還上了新聞」並說要將事件嬌油法務處理，並對王小姐提出妨害名譽告訴。

業者不甘示弱，也同樣上《爆料公社》反擊，收到同仁反映後，立刻就與對方聯絡，並非看到社團貼文，儘管對老鼠的出現持保留態度，但本著以客為尊，還是去他家幫他消毒，後來才知道對方已上爆料，傷害公司名譽，後來對方甚至威脅要公布影片，把事情鬧大。

業者說，已找消毒公司去他家幫忙消毒、把老鼠抓光，處理到他滿意為止，結果消毒公司又打來說，他家還有老鼠，「我們也無言了」。

王小姐委屈地說，自己是收納整理師，家裡一塵不染，事情發生後被店家說他帶風向誤導網友，還被網友辱罵「不要臉！過年快到了，自己懶得打掃，只想用這招賺免費的清潔服務！」，實在是污辱他的職業！

▲▼王小姐與業者分別上社團貼文自清。

王小姐說，整件事讓他身心受創，甚至貓跳台被業者取走後也沒有退錢，直到收到不起訴處分書後，才知道當時業者派出的林店長就是老闆，自己也不要賠償，只希望對方公開道歉，還有賠償她家因老鼠造成的損失，包括流理台換新，家裡損失的物品，因為這是「老鼠帶來的損害」。

店家則說，王小姐對他們提出多項告訴，通通不起訴處分，他們很有誠意解決，甚至在半夜從桃園衝新竹抓老鼠，但王小姐要求越來越多，甚至在事件未釐清就上爆料說「店家置之不理」，店家感到無奈「幫不完，希望事件就此落幕」，同時也希望王小姐不要再利用媒體誤導大家。

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