酒後口角打輸人　新竹雙槍男撂小弟到對方車行狂掃射　

▲胡男帶著雙槍前往蕭男的車行瘋狂開槍，打中4台車與建築物。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣湖口地區1日清晨發生開槍砸車，兩派人馬因酒後口角延伸衝突，被打的胡姓男子不甘受辱，回家拿了2把槍到對方的車行開槍砸車。警方獲報後快速成立專案小組將胡男等7人帶回到案，全案依槍砲彈藥刀械管制條例解送新竹地檢，並裁定收押禁見，另涉不法部分持續追查，並約制轄內類似案件發生。

本月1日清晨，以胡、蕭為首的兩派人馬在湖口一處小吃店，因酒後發生口角衝突，雙方人馬一言不合大打出手，湖口幫蕭男帶領的5、6人搶先發難，對竹東幫胡男等人先動手，胡男不爽自己的人被打，返回家中帶了2把槍，前往蕭男的車行砸車開槍。胡男連開數槍，還發生膛炸，但幸無人傷亡。

▲▼警方循線帶回胡男等7人，其中開槍的胡男經地檢聲押後法院裁定收押禁見。

新湖分局接獲報案立刻成立專案小組，循線找到開槍的胡男與被開槍的蕭男等人，鑑識人員並於現場採證採獲彈殼及彈頭，經追查發現涉案人員除胡男外尚有6人參與，胡也已坦承持有2槍並涉案。胡嫌依槍砲彈藥刀械管制條例解送新竹地檢，經地檢聲押後法院裁定收押禁見，另涉不法部分持續追查，並約制轄內類似案件發生。

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