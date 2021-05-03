D奶主管炸出事業線！他面試「小兄弟站整場」慚愧了：完全不能控制

▲原PO的小兄弟忍不住了！示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名男網友發文表示，他日前面試時，因為前方坐著穿白色低胸襯衫的女面試官，因此完全不能專心，甚至還起了生理反應，整個過程一直都是「勃起的」。雖然對方似乎沒有發現，但他就好奇，有沒有其他男性也遇過類似情況？貼文一出，隨即引發網友熱議。

這名網友用匿名方式，在Dcard上以「工作面試的時候，下面突然勃起了」為題發文，提到他日前去面試時，女面試官居然穿著白色低胸襯衫，事業線非常明顯，D罩杯的傲人雙峰讓他很難不注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，由於衣服有點透，因此他隱約能看到女主管的內衣顏色，害得他無法專心應答。更誇張的是，他居然還因此起了生理反應，在整場面試過程中，一直都是「勃起的狀態」。

▲原PO自稱在面試時起了生理反應。（圖／翻攝自Dcard）

原PO坦言，還好當天是坐著面試，所以女主管應該沒有發現，不過他卻受到對方身材影響，除了覺得很不自在，還沒能專心聽對方講解工作的內容。而他就好奇，廣大的男性同胞們，也有曾經在面試時發生類似情況嗎？

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「沒工作囉」、「可見你沒有很在乎這份工作」、「不會，你會勃起一定是你在胡思亂想」、「我看到你發這種文在這裡，我的拳頭也勃起了」。此外，也有不少網友歪樓回應，「我以為是女主管勃起」、「哪一間」、「求公司名」、「好想錄取」。