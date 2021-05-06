全台「大水蟻爆發」入侵住家！網興奮：拜託快下雨　鄭明典求救專家

▲全台「大水蟻爆發」入侵住家，網友興奮喊：「拜託快下雨」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

臉書各大社團6日晚間突然有許多網友表示，家中遭到大量的白蟻（大水蟻）入侵。氣象局長鄭明典也在臉書指出，有許多網友向他回報大量白蟻出現，「不知有沒有白蟻專家要介紹一下」，文章隨即吸引各地網友狂喊「真的好多」。

鄭明典6日晚間8時許在臉書表示，「不少網友回報，大量白蟻出現，就不貼照片了，不知有沒有白蟻專家要介紹一下」。另外在臉書《白蟻（大水蟻）交流社團》、《宜蘭知識+》等也有許多人抱怨，家中遭到白蟻入侵。

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▲網友在鄭明典的文章下方回報災情。（圖／翻攝自臉書）

有網友說，「我們家外面也超多，中壢」、「晚上板橋轉運站超多」、「澎湖馬公市也有」、「台中潭子有」、「家裡被塞爆了」、「桃園大溪靠鶯歌這邊也是，煩唉」、「嘉義大林連兩晚都有」、「今天全台水蟻都出動了」、「花蓮吉安出現第二波了」、「玻璃門根本不敢開，嚇死」。

由於白蟻（大水蟻）經常在下雨前後出現，有網友也說「希望下雨」、「希望真的是即將下雨的前兆」、「雖然大水蟻不代表一定會下雨，但還是希望下雨解渴」、「所以是預告要下雨了嗎，拜託雨快來」。