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梅雨何時來？　鄭明典畫紅線：副熱帶高壓今年超強！不是很正常

天氣圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲鄭明典貼出天氣圖，並用一條紅線畫出副高一路從太平洋西伸到中南半島。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

梅雨哪時來？中央氣象局長鄭明典今天（6日）表示，梅雨前期副熱帶高壓增強是很正常的事，但副高越來越強，今年則可以形容成「超強」，那就不是很正常了！天氣風險公司總經理彭啟明則說，未來這兩周都還看不到有較大解決旱象的雨勢，只能靠較小零星規模的午後陣雨，這還是日不敷出。

鄭明典在臉書貼出天氣圖，並用一條紅線畫出副高一路從太平洋西伸到中南半島。氣象局介紹，太平洋高壓為太平洋上的副熱帶高壓，屬於海洋性氣團，全年都定居在太平洋上，海洋氣團的強度與範圍因季節冷暖而改變；當季節變暖時，它也會隨著活躍起來，強度、範圍因而大增，讓台灣與中國大陸吹起溫暖潮溼的西南風與東南風，是造成季節性暴雨的主因。

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氣象局說，由於海洋氣團位置和範圍的不同，造成的天氣型態也不一樣，太平洋高壓的邊緣屬於雲雨地帶，使地面容易下雨且雨勢較大，氣象預報上會使用受「西南氣流」或「偏南氣流」影響的用詞；在它西伸或東退的過程中，會造成午後雷陣雨的天氣型態；當氣團中心移動到台灣上空，天氣是晴朗炎熱的，都市地區受到熱島效應的影響，高溫發生頻率增加；冬半年太平洋高壓偏弱，對台灣較無直接影響。

▼外界期待梅雨替台灣解渴。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

氣象局指出，除了太平洋高壓的強度以外，太平洋高壓的位置移動也為影響台灣氣候一重要因素，例如在梅雨季的時候，若其位置位於台灣附近，使得西南氣流輸送而來的水氣帶，主要位於台灣的北方海面或華中地區，此時梅雨鋒面雖然離台灣不遠，但可以帶來的雨水偏少，使得梅雨季面臨雨量偏少或雨季較短的現象。

氣象局表示，比較近幾十年太平洋高壓於夏季（6月至8月）的強度變化，可發現早期在1950至1970年代最西只到達東經135度左右，但近年來太平洋高壓有越來越往西延伸的趨勢，西伸的位置已覆蓋至台灣上空，甚至在2014年西伸的位置已到達華南，副高強度增強使得近年來夏季平均溫度偏高，極端高溫日數也有偏多的趨勢。

彭啟明則在臉書說，中國南方在過去1、2周可以顯著看到有鋒面不斷發展，未來也是如此，環境機制非常像是典型的梅雨季的特性；日本也把沖繩的入梅日期訂在5月5日，較往年早了5天；當然每個國家對於梅雨的定義及預測都不大相同，只不過發展的位置都顯著在台灣的北方，當地有劇烈的較大雨勢，但就是沒有接近台灣。

彭啟明提醒，如果持續下去，的確有機會到5月底前台灣的降雨比平均值來得少，甚至偏少機會很高，至少未來這兩周都還看不到有較大解決旱象的雨勢，只能靠較小零星規模的午後陣雨，這還是日不敷出，還是要加大省水力道，多撐久一點，才能夠共度難關。

副熱帶高壓 梅雨前期副高增強是很正常的事，但是副高越來越強，今年則可以形容成"超強"，那就不是很正常了！ 圖片來源：CIMSS

鄭明典發佈於 2021年5月5日 星期三
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