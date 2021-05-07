超強沙塵暴襲北京！鄭明典示警「很嚴重」　環保署揭真相

▲中國大陸再次受到沙塵暴侵襲。（圖／翻攝自aqicn）

記者張乃文／綜合報導

中國大陸「五一」收假後，沙塵暴、大風等極端天氣再次侵襲內蒙古、華北地區。據中國大陸中央氣象台通報，6日6時發布沙塵暴藍色預警，預計京津冀等11地有揚沙或浮塵天氣，局部地區有強沙塵暴、極端大風，而我國氣象局長鄭明典貼出範圍圖解釋，圖中數值出現999意思是指「數值破表」，也就是沙塵暴相當嚴重。而台灣是否會受到影響，環保署也做出回應。

根據中國大陸北京市氣象局官方微博6日中午通報，大風沙塵天氣已達市中心，預計中午到傍晚有五級左右北風，陣風達八九級，伴有沙塵，北京市正處於大風黃色和沙塵藍色預警信號中。北京市生態環境監測中心資料顯示，目前北京市空氣質量指數為422，污染級別為6級，已達嚴重污染標準，主要污染物為PM10。北京延慶站能見度由20公里降至9.4公里；預計6日中午前後至傍晚北京市有沙塵天氣，最低能見度5公里左右。

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▲環保署空氣品質監測網發布台灣空品狀況。（圖／翻攝自環保署網站）

中央氣象局長鄭明典今（7）日則在臉書貼文，並放上空汙即時監測網站的數據圖說明，棕色部分為沙塵暴主要影響範圍，其中數值更高達「999」，也就是破表，更強調這是「很嚴重的沙塵暴」，目前主要系統往東轉東北方向移動。

根據台灣環保署空品監測網站顯示，截至今上午8點，全台仍屬「黃、綠燈號」的範圍。不過，AQICN網站上的台灣，有部分地區是呈現橘色狀態，對此，環保署也解釋可能的2個原因，第一、計算方式不同；第二、抓到的資料不一樣。

環保署表示，雖然中國大陸的沙塵暴相當嚴重，但目前看起來應該是「沒有影響」，由於沙塵暴主要是透過東北季風帶進台灣，不過現在已經是5月，台灣吹南風、東南風的狀態，所以可說「影響很小」。