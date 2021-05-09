恐得撐到颱風來　「梅雨鋒面若跳過台灣！要做最壞最壞最壞打算」

▲梅雨能不能替台灣解渴，外界都相當關注。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明憂心提醒，如果梅雨鋒面跳過台灣，壓力就很大了，建議大家真的要做最壞最壞最壞的打算，還要再撐一段時間，或許就要撐到有颱風來。氣象專家吳德榮則說，周一起炎如盛夏，中南部最高溫可達37、38度，連10天無鋒面南下。

中央氣象局說，今天（9日）鋒面同樣位於台灣北部海面，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；白天氣溫偏高，北部、東半部高溫29至31度，中南部高溫可以來到32至35度，中南部近山區處或河谷有36度以上高溫發生的機率，戶外活動應多補充水分並注意防曬，各地低溫約23至25度。

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氣象局預報，周一至周六太平洋高壓增強，各地大多為晴至多雲、熱力四射，高溫普遍在30度以上，西半部可達33至35度，局部近山區平地易有36度以上高溫發生的機率；降雨不多，東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今滯留鋒仍在北部海面徘徊，各地多雲時晴，有局部短暫陣雨發生的機率，大部分在午後，中部以北山區及少部分平地有受到影響的機率；各地白天暖熱，中南部仍應防36度以上高溫。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮分析，周一至周六滯留鋒北移至東海附近徘徊，台灣各地為多雲時晴、炎如盛夏的天氣，各地區最高溫皆將升至34度以上，中南部最高溫更可達37、38度，要注意防曬、防中暑，午後山區偶有局部短暫陣雨的機率。



吳德榮表示，最新歐洲模式10天的模擬仍顯示，太平洋高壓勢力偏強，滯留鋒僵持在長江流域，看來下一波鋒面的南下還要再等等；何時才有鋒面南下？超過10天的模擬，誤差太大，已不宜做為判斷的依據，既然無可信的模擬資料，又何需妄加臆測、杞人憂天，徒然折損天氣預報的可信度。

彭啟明則指出，一般梅雨鋒面大概5月會從台灣開始慢慢往北，最後大概8月初到日本北海道告一段落，等到梅雨鋒面過了就是夏天，「所以為什麼說一直提醒大家，如果這樣跳過台灣，我們壓力就很大了」；希望鋒面未來南北擺盪過程中，有時候會掃過來帶來一些降雨，但短期預測還看不到這樣的現象。

彭啟明說，如果未來1、2個月都沒顯著降雨，當然可能有中小尺度對流意外發生，說真的可遇不可求；台灣現在吹很穩定很熱的偏南風，偏南風當然有時候會有午後雷陣雨，可是西南季風水氣還沒到，可能要到5月底才會到，整個環境大改變可能要到5月底才有機會。他憂心表示，如果再這樣旱下去，建議大家真的要做最壞最壞最壞的打算，還要再撐一段時間，或許就要撐到有颱風來。