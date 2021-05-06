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善耕365／遠嫁台灣的新住民媽媽　為彰化弱勢學童投入教學近20年

▲ 楊老師教學中

圖、文／善耕365

在彰化員林的愛加倍課輔班，有著好幾間大教室，目前服務50多位弱勢孩童的課後照顧，提供免費的課輔。從中服務國小低年級的楊繼秀老師，自這間課輔班開辦以來，已經服務近20年，坐在教室的最前頭，不時與孩子們有説有笑，相處間有著熱忱及親切感。

從新住民走過歧視、憂鬱症，如今擔任課輔老師「這裡就是我在台灣的娘家。」

楊老師談起剛來嫁到台灣不久時，曾難以適應這邊的文化，也遇過歧視，那時做著海產店的工作，一邊帶著小孩十分辛苦。「那時候我覺得我只要對別人好，別人也一定會對我好，所以就很努力的付出，但後來並沒有得到該有的回饋。」 老師一邊苦笑著說：「像我這麼樂觀的人，還得了憂鬱症…。」

後來，楊老師藉著信仰，因緣際會找到了彰化愛加倍社區服務協會。「來到這裡，發現我都還沒有對別人好，別人就先對我好，讓我重新獲得力量。這裡舉辦了許多新住民的活動， 其他媽媽們時常帶著我出去玩，受到很多人無私的照顧及溫暖。從此，我把這裡當成在台灣的娘家。」

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民國90年左右，彰化愛加倍社區服務協會為當地的弱勢孩童開設免費課輔班，楊老師便進入課輔班擔任老師 「自己孩子當時也還小，剛好課輔班的工作可以把孩子帶在身邊一起照顧，所以受惠的其實是我…就從那時一直服務孩子們到現在。」談起教學，因為楊老師是新住民的關係，起初也花了一番功夫學習ㄅㄆㄇ、繁體字，用心備課才能幫小孩子改作業及課業輔導。受訪過程中，老師俐落的拿起作業，一本又一本的快速又精準的批改確認。

▲「不需要跟別人比，跟自己比。」一邊改作業，一邊這樣告訴孩子。

▲「不需要跟別人比，跟自己比。」一邊改作業，一邊這樣告訴孩子。

教育的信仰： 要快樂，才能學習。散步談心，代替責罵。

愛加倍課輔班招收的對象，都是有兩層困難的孩子，比方說經濟困難又是單親。「碰過學校老師因認定這是弱勢學生，所以比較忽略他，這讓我覺得很可惜。這些孩子不是不聰明，只是沒有得到好的資源而已。像有位沒上過幼稚園大班的孩子，直接去念小學一年級，剛來到課輔班從18分，靠著努力而變到80分。」

採訪當天小明(化名)是頭一位寫完功課的孩子，火速的寫完後，又再跑去另一名實習老師練習加減法。一旁的同學説「小明沒有念過幼稚園呢！」，小明分享説：「我原本很討厭上學沒自信，但現在很喜歡，因為跟得上大家的腳步，又可以跟大家出去玩。」

楊老師會準備課程教案，想辦法讓複雜的事物變快樂，她說：「要先有快樂。」孩子們排斥的英文課，經過楊老師輔導教學後，變得相當喜歡，還會爭相搶上台充滿自信的帶同學發音。

「在教學孩子的過程中，我常會回想小時候的自己，當時的我是不是也不喜歡這樣…」面對孩子需要持續同理與對話，敞開心胸才能發現問題的所在。

發現孩子有哪裡需要改進的地方時，楊老師會跟趁戶外活動時，找這位孩子問「要不要去散步？」散步途中告訴他: 「我覺得你這樣做也許會更好。」也跟孩子聊聊學校、聊聊家庭等等給予關懷。

「有時候小孩子不小心把我叫 『媽媽』、『爸爸』、『阿嬤』…等等」活潑的楊老師與孩子們建立信任關係，有時就像好朋友一樣，有時也像家人般的問候。
老師問：「你們為什麼都要帶牛奶給我喝呢?」（孩子時常將學校多發的牛奶帶回課輔班送給楊老師喝）
孩子回答 ：「因為我們愛你阿！嘻嘻(笑)」

弱勢孩子的教育現場，難以改變的是…原生家庭

楊老師在體制外的教學過程中，碰過許多令他覺得困難及感慨的地方。

有位孩子先前好不容易拿到獎學金，結果獎學金卻被家長拿去唱卡拉ok。孩子靠著努力又再度得到獎學金時，看見孩子的鞋子都開口笑到根本不能走路了，深怕獎學金又會被家長亂花掉，楊老師告訴孩子：「你回家就算哭、就算鬧，你不論如何一定要想辦法為自己爭取到一雙新鞋子。爭取自己的權益！」

孩子能夠被教育，但原生家庭的處境是很難被改變的。「家長只想拿補助的心態，展現出『我就弱勢阿！你就該給我啊！』」深怕這樣的家庭會影響孩子向上的學習態度，所以楊老師會時常叮嚀孩子們 「沒有工作就沒有飯吃哦！」

看著孩子穿哥哥留下來的超大號褲子，一邊拉一邊走路，擔心他在學校容易被欺負。特地去幫孩子買好鬆緊帶，並仔細教家長要怎麼縫，但家長還是不願意幫孩子解決。

楊老師長年的課輔教學生涯中，曾遇過精神障礙的孩子「自己剛開始也特別擔心，他在學校、在家裡不斷發作，掀桌大吵大鬧的，但他來到課輔班我把他帶在身邊照顧著，在這裡一次都沒有發作...那我就一直在思考一定是環境中有哪個環節觸發了他，導致他無法融入。」 深感環境對孩子的影響有多大，面對許多無法改變的情況、無法著力的環境，是對老師來説特別遺憾的地方。

▲ 孩子們彼此照顧，會協助隔壁的同學功課。因為大家寫完，就能一起出去玩！

「是孩子們帶給我獨特又純粹的美好。」

走去公園的路上孩子們搶著說：「老師我要跟你打球！」、「老師我要側翻給你看！」「老師牽我的手」

▲ 楊老師在公園與孩子們一起打籃球。

老師說孩子們是充滿想像力與觀察力，每每在戶外有許多純粹美好的發現。例如發現種子可以當粉筆在地板上畫畫、把落葉變成舞台花瓣灑在天空，或發現果皮的形狀可以變成愛心…等等。老師說：「跟著孩子的腳步， 能夠發現自然不一樣的視野。」

▲孩子在公園各種有趣的發現。 圖/ 楊老師 提供

「所以一個禮拜5天的課後照顧， 我就堅持要有4天帶孩子們去公園玩耍。順便到公園撿垃圾，回饋社區。」在出發公園前，老師向孩子們問道：「誰要負責打掃撿垃圾？」一般孩子不想做的工作，想不到這群孩子們卻紛紛舉手搶著做。

▲孩子連去打掃公園的路上、騎樓間，都堅持要隨地撿起垃圾，讓老師歡笑不已。

新住民媽媽的台灣夢 讓孩子看見不一樣的風景

隨著越來越多新住民來到這片土地，在台灣各地默默付出日常的他們，用寬容及愛，擁抱每一個獨特的孩子，在陽光灑落的午後，讓公園充滿笑聲及溫馨的記憶。楊老師與孩子們一邊打球、一邊大笑著，時不時為孩子擦擦汗、餵水關心孩子的各種狀況，持續深耕及無所畏懼的付出，希望每個孩子，都能有美好的嚮往，有機會擁有更多未來的可能，並快樂享受其中，串連成一個個生動的故事。

原文取自【善耕365公益媒合平台】

【機構資訊】
社團法人彰化縣愛加倍社區服務協會
地址：愛加倍員林課輔班( 員林市三義路105號）
電話：04 837 5128

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