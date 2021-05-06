5／7優惠搶一波！東森購物「超級會員日」限時下殺　全站加碼送8%回饋

▲東森購物「超級會員日」將於５/７登場，活動當天全站各館限時下殺，單筆消費登記最高可回饋8%。

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物5月「超級會員日」優惠來了！５/７當天全站各館限時下殺，美妝保健、生活美食、3C家電與旅遊等祭出超值優惠，單筆消費不限金額，至活動頁面登記即回饋3%東森幣，單筆滿6,000元再加碼回饋5%東森幣，每一會員取高金額限回饋乙次，超級會員日僅限一日。

東森購物回饋會員活動一波接一波，把握母親節「啾愛你」優惠活動，5/1～5/11期間累積消費登記最高抽5萬元提貨券，總金額高達14.2萬元。母親節當天，指定品LINE購物LINE POINTS限時享10%回饋，5月份消費指定銀行還有最高回饋15%。

▲本周日就是母親節，還沒挑選好母親節禮物的話，趕快把握最後倒數時間，東森購物母親節「啾愛你」活動有加碼回饋。

該入手哪些超值好物送媽媽最划算？東森購物大方祭出採買攻略，「每日一物」最殺特價品，5/7「Clarins克蘭詩」身體調和護理油100ml特價1,099元，讓媽媽保養肌膚常保年輕；5/8「韓國HAPPYCALL」真空IH壓力30公分深炒鍋+蓋組，不沾炒鍋組特價1,980元。

5/9母親節當天折扣更優惠，「FORTE台塑生醫」黑鑽松露精萃膏3入組（10包/盒）只賣990元，「台鹽生技」微分子速亮修護精萃50mlx4入只賣1,710元，「佳麗寶」COFFRET DOR水光我型口紅特價850元。另外，媽媽們喜愛的保健食品如WEDAR產品5折起，SKECHERS健走科技舒適鞋8折起。

▲5/9每日一物最殺特價品主推「FORTE台塑生醫黑鑽松露精萃膏3入組（10包/盒）」只賣990元，等於下殺1.1折。

除了寵愛媽媽，家有毛寶貝的會員還有機會贏大獎，東森購物網5/14起將舉辦「誰能比我萌」線上寵物票選活動，凡會員皆可上傳寵物萌照報名參賽，貓、犬分別票選前10名，獎品包含價值1,800～5,950元不等寵物推車7台，還有智慧寵物零食機、渦流循環寵物活水機、寵物電動剪毛器、寵物外出包、益生菌、潔牙骨、寵物乾糧及零食等各種獎品。