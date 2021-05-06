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台東社區公益活動　募集110個大眾愛心蛋糕送暖

▲▼ 台東社區公益活動，募集110個大眾愛心蛋糕送溫暖。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲▼ 台東社區公益活動，募集110個大眾愛心蛋糕送溫暖。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

適逢一年一度的母親節，為了感謝社區內默默付出的母親及照顧者們，台東縣友善關懷協會於6日在光明社區關懷據點辦理「溫情五月•感恩母親」社區公益關懷活動，藉由此活動表達對照顧者的感謝，也期望社區內的母親們能夠齊聚一堂慶祝此溫馨的節日。

台東縣政府秘書周良珍、縣議員黃治維、社會處社會福利科科長陳秋雀及光明里長曾淑美等多位長官共同參與，並讚許主辦單位對社會的用心與付出。活動中除了長者們活力充沛的表演外，也邀請台東縣智障者家長協會的大孩子及小章魚公共家園托育中心一起共襄盛舉，藉由大小朋友們的活力以及精采童真的熱舞，讓阿嬤阿公們感受熱情，也能享受溫馨互動。大潤發台東店更將募集大眾愛心的蛋糕，分享至獨居長者及偏鄉學童，透過此活動傳達社區內縝密的關懷網絡，讓彼此間相互感受到關懷溫暖的心意。

▲▼ 台東社區公益活動，募集110個大眾愛心蛋糕送溫暖。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

大潤發台東店表示，感謝民眾在母親節前夕響應公益捐贈蛋糕，募集到110個蛋糕，將分送給單親、隔代教養、新住民等弱勢家庭，這些弱勢家庭的照顧者不僅需要承擔家中生計，甚至還要照顧生病的家人，身心十分煎熬，往往無心也無法過節，感謝今年的愛心蛋糕，讓受贈家戶有機會能和家人一起度過母親節，感受來自社會大眾的溫暖善意。

台東縣友善關懷協會總幹事黃建豪表示，小五生翔翔(化名)，父母在他出生後就離異並各自重組家庭，阿嬤不捨翔翔無人撫養，便接回獨自照顧；最近阿嬤身體不適，常進出醫院暫時無法工作，雖然如此，阿嬤依舊接送翔翔上下學並照顧起居，期盼翔翔平安長大，這次活動所提供蛋糕讓祖孫倆非常開心。

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