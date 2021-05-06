諾富特回溯居住民眾居家隔離專案　黃偉哲：台南市防疫已升級市民請安心！

▲台南市長黃偉哲指出，諾富特回溯居住民眾居家隔離專案，台南市防疫措施已升級，請市民安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關諾富特4月15日至28日回溯居住民眾居家隔離專案，台南市第一時間均已掌握相關資訊，在接獲中央通知時，台南市衛生局第一時間就已安排民眾入住防疫旅館及1人1戶居家隔離安置。

衛生局指出，針對相關居家隔離民眾，台南市市採不定時的機動性調整給予電話關懷，以防堵社區感染。並已於5月3日由市長黃偉哲、副市長趙卿惠親自與台南市各醫院、防疫決策小組專家、疾病管制署南區管制中心，召開視訊會議決議，自5月4日起民眾進入台南市醫院須出示健保卡落實實聯制、量測體溫等防疫措施。

市長黃偉哲表示，台南市將延續秋冬專案防疫作為至5月15日，後續視疫情發展滾動式檢討。衛生局許以霖局長也表示，台南市已完成19家防疫旅館稽核整備工作，確保業者落實防疫措施，並建立旅館員工每日體溫回報機制。進入台南市政府洽公民眾持續落實實聯制，辦理相關大型活動須提報防疫計畫書，並落實稽查工作。



市長黃偉哲再次呼籲，市民應落實手部衛生與咳嗽禮節，外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。曾出入指揮公告之確診者相關時間及場所活動的民眾，請自主健康管理14天。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；入境後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報採檢。



衛生局許以霖局長再次重申，若民眾符合施公費COVID-19疫苗接種對象者，請至台南市10家合約接種院所及五家衛生所（學甲區、六甲區、歸仁區、新化區、玉井區）施打疫苗；如符合商務人士、出國工作、留學、就醫等對象者，請線上預約成大醫院自費 COVID-19 疫苗旅醫門診進行接種。COVID-19疫苗接種能有效降低感染風險，保障自身及周遭人員的健康。

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